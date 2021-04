Modigliani: «’Uno’, la mia ripartenza personale»

Venerdì 19 marzo è uscito Uno (Bianca Dischi/distr. Artist First), l’album d’esordio di Modigliani, prodotto da Valerio Smordoni e Samuele Dessì. All’interno del disco troviamo le due anime dell’artista, in continua battaglia tra di loro. Eppure, Uno nello stesso tempo è un album di inaudita serenità.

«Ho scritto questo album in un periodo molto difficile. – ci dice il cantautore – Sono stato travolto dalle insicurezze, dalle ansie. Questo disco è frutto di questo periodo, mentre lavoravo molto su me stesso. Racconta questa mia fase, ma è anche un mezzo che ho usato per uscirne. Di solito nascondevo queste mi insicurezze, volevo apparire come uno figo. E invece stavo solo peggio».