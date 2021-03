Si intitola La Camera di Viola il nuovo singolo dei Granato, in uscita il 18 marzo. Dopo l’uscita dei singoli Europe e Ultra e a quattro anni di distanza dalla pubblicazione del loro album d’esordio, Corrente, il duo composto da Francesco Bianco (voce, chitarra, synth ed elettronica) e Alessandro Cicala (chitarra) torna dunque con un nuovo brano, che anticipa l’album Canzoni per giovani adulti.

«I Granato nascono nel 2017. – ci racconta Francesco – Abbiamo formato questo duo partendo da esperienze pregresse, perché abbiamo avuto varie formazioni. Dopo il primo disco Corrente, abbiamo iniziato a lavorare con Dario Giuffrida per il live. Dario ha dato un grande apporto al nostro sound e alle nostre idee. La scorsa estate abbiamo invece pubblicato i due nuovi singoli Ultra e Europe, realizzato durante la quarantena e che parla di quel momento».

Se Europe parla «dell’Europa e del rapporto tra le istituzioni europee e le persone che formano l’Europa», La Camera di Viola è sicuramente un brano meno politico.

«Il periodo ci ha fatto scaturire un po’ di pensieri e riflessioni sul ruolo dell’Italia in quanto nazione, rispetto al rapporto con l’Europa. – ci spiega Alessandro – Sembra un pezzo politico , ma è molto più legato alla nazione in quanto persone. Quindi a noi italiani. Lancia spunti di riflessione senza dare un giudizio vero e proprio».

Anche La Camera di Viola è, tuttavia, un pezzo dalla forte ispirazione sociale.

Musicalmente – ci spiega Alessandro – il brano «nasce da loop creati da me e Dario Giuffrida in studio».

«La base primordiale dei loop è rimasta ed è l’idea ciclica che ritorna su tutto il brano. Il fraseggio costante però si evolve, ed è un’idea che era presente anche in Ultra. La Camera di Viola è, in questo senso, il pezzo che racchiude meglio la ciclicità degli aspetti musicali , che troverete anche nel disco».

Politica, società, musica. Il mondo dei Granato è sicuramente tutto fuorché individualista.

«Siamo cresciuti negli anni ’90, quando il rapporto con il testo era meno individualista rispetto a oggi. – ci dicono – Si parlava di comunità e politica. Volevamo provare nel nostro piccolo a strappare lo scettro all’individualismo. Tutti parlano di loro stessi e delle loro esperienze. Non è sbagliato, ma bisognerebbe appropriarsi di nuovo del concetto di comunità parlando di altre persone e mettendoci nei loro panni. Il nostro obiettivo era non fermarsi alle esperienze personali, ma parlare anche in terza persona di ciò che ci è sembrato sbagliato o giusto nella società. Cerchiamo di dare una nostra interpretazione della realtà che ci circonda. E ci consideriamo parte di un tutto».