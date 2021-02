Sarà Chadia Rodriguez la protagonista del primo #MartiniLiveBar del 2021. Dopo il successo delle prime tre tappe, che hanno raggiunto oltre 70.000 persone, la Terrazza Martini torna dunque ad ospitare i live che saranno trasmessi in streaming. L’appuntamento è per giovedì 25 febbraio alle 19 sui canali Facebook e Instagram di Martini.

«Sono felice di poter condividere un’emozione così grande e ringrazio Martini per questa grandissima occasione» ci dice subito Chadia, che ci conferma che la setlist di giovedì prevede anche Donne che Odiano le Donne e che si esibirà accompagnata dalla dj TAMI.

LEGGI ANCHE: Nitro: «Non andrei mai a Sanremo. La musica? Non deve diventare virtuale»

Del resto, il video – diretto da Fabrizio Conte – si apre con un’immagine fortissima: Chadia stesa a terra «circondata da donne, e nessuna mi aiuta». «Nella seconda strofa, invece, c’è questo mio gruppo di amiche con cui eseguo una fantastica coreografia. Fare squadra ci fa sentire anche meno soli».

In Donne che Odiano le Donne c’è la produzione di Big Fish e la voce di Erika Lei. Ma, del resto, Chadia non è nuova alle collaborazioni al femminile.

«Non scelgo le artiste per la fama, ma per il tipo di donne e artiste che sono e per ciò che riescono a trasmettermi. Erika l’ho conosciuta in studio. Aveva registrato il ritornello ed era una bomba».