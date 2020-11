AmaSanremo, Davide Shorty racconta ‘Regina’: «Il palco è una sfida con me stesso»

Si intitola 'Regina' il brano di Davide Shorty. Nato in appena mezz'ora, Davide lo descrive come un pezzo dal sound irresistibile.

Si intitola Regina (Totally Imported/The Orchard) il nuovo singolo di Davide Shorty, presentato all’interno del programma AmaSanremo condotto da Amadeus, in onda ogni giovedì dal 29 ottobre al 26 novembre alle 22:45 su Rai 1 e Radio 2

«Regina è nata nel 2018. – ci racconta Davide – Era settembre e io e la mia band siamo stati invitati da Andrea Guarinoni nel suo studio sul Lago Maggiore. Siamo stati una settimana isolati dal mondo a scrivere musica. Così è nata Regina, in mezz’ora. A fine giornata ci siamo resi conto che non riuscivamo a smettere di ascoltare questo pezzo».

Il brano è stato scritto da Davide Shorty, Emanuele Triglia, Claudio Guarcello e Davide Savarese. La proposta di presentarlo alle selezioni per la Sezione Giovani del prossimo Festival è venuta proprio da Davide Shorty, con qualche accortezza.

«Dovevamo trovare la persona che riuscisse a trovarle il giusto vestito da gala. – continua Davide – Tommaso Colliva ha trattato il pezzo con un’umiltà disarmante. Non si è permesso di snaturarlo, anzi ha tenuto la vibe originale senza forzare troppo la mano e ha modificato l’arrangiamento in modo molto naturale. Abbiamo lavorato tutti in armonia, anche se a distanza».

«Non riuscivamo a smettere di ascoltarlo, per questo abbiamo pensato a Sanremo. Era un cross over tra la tradizione cantautorale e il funk, il soul e il rap. Era la cosa più adatta senza snaturarci. Parlo al plurale perché non sono solo in quest’avventura, il brano è tutti noi».

Davide Shorty e AmaSanremo

«Il palco di Sanremo – ci dice Davide – è una sfida con me stesso prima di tutto. Non mi sento in competizione con nessuno, credo che la musica sia lasciarsi ispirare dalle circostanze. Un modo per poter controllare i nervosismi e la tensione e per dare il meglio di me, cercando di portare la musica a più persone possibili».