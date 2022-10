Fiorello ricorda Lelio Luttazzi nelle prime immagini del documentario ‘Souvenir d’Italie’

Le prime immagini dal documentario di Giorgio Verdelli su Lelio Luttazzi presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Atteso in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Freestyle”, Souvenir d’Italie è il documentario che Giorgio Verdelli ha dedicato a Lelio Luttazzi. Il lavoro, presentato giovedì 20 ottobre alle ore 16.30 alla Sala Sinopoli, racconta l’incredibile vita artistica e personale di una delle figure più rappresentative dello spettacolo italiano, in occasione del centenario della sua nascita. L’opera – scritta e diretta da Verdelli – è un omaggio sincero all’artista triestino fin dal titolo, che riprende proprio una delle sue canzoni di fama internazionale.

Tanti i volti noti che hanno voluto affidare la loro testimonianza su Lelio Luttazzi, a partire dalla voce narrante di Francesco Montanari. Ma ci sono anche Fabio Fazio, Stefano Bollani, Pupi Avati, Drusilla Foer, Riccardo Rossi e Fiorello. Le prime immagini diffuse, infatti, regalano una piccola anticipazione dei contributi di quest’ultimo. Grande fan di Luttazzi, fu sostenitore anche del suo grande ritorno in televisione dopo venticinque anni di assenza in seguito allo scandalo giudiziario che, erroneamente, lo travolse.

Nella prima clip, Fiorello condivide con affetto ed entusiasmo i racconti che Luttazzi gli faceva e chiosa: “era un autodidatta. Era in grado scrivere un capolavoro il pomeriggio per la sera se glielo chiedeva Antonello Falqui”. Il documentario (coprodotto da Rai Documentari con MAD Entertainment e la collaborazione di Rai Teche) andrà in onda su Rai Tre nei primi mesi del 2023 per celebrare il centesimo anniversario dalla nascita di Lelio Luttazzi.

Crediti RaiPlay