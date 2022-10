WEmbrace Sport, Bebe Vio presenta la seconda edizione: «La serata perfetta»

Lunedì 10 ottobre l’Allianz Cloud di Milano ospita la seconda edizione di WEmbrace Sport organizzato da Bebe Vio e art4sport. Le parole della schermitrice.

Scherma, basket, calcio e volley. Sono queste le discipline in campo nella seconda edizione di WEmbrance Sport, evento sportivo con finalità benefica organizzato da Bebe Vio e art4sport. In programma lunedì 10 ottobre dalle ore 20 all’Allianz Cloud di Milano, la manifestazione vede quest’anno affrontarsi grandi stelle dello sport italiano e campioni internazionali.

Novità 2022, infatti, è proprio la presenza di un team internazionale, formato da professionisti provenienti da tutto il mondo. Atleti olimpici e paralimpici, maschi e femmine, giocano insieme per promuovere l’integrazione e per dimostrare come lo sport paralimpico sia a tutti gli effetti paragonabile a quello olimpico sia dal punto di vista della spettacolarità che da quello emozionale e competitivo.

“È una figata”, esordisce Vio con l’entusiasmo che la contraddistingue. “È una bella serata di spettacolo di sport ad alto livello che unisce sportivi, cantanti e personaggi della tv e della radio. Il nostro sogno è quello di far sì che questo evento possa diventare internazionale e siamo riusciti in questa missione. Quest’anno, oltre alla squadra di atleti della nazionale italiana, abbiamo il team International Stars con atleti da varie parti del mondo”.

“Noi ora, in Italia, stiamo andando bene in termini di inclusione, ma per molti degli atleti stranieri è strano che olimpici e paralimpici giochino insieme”, prosegue Bebe Vio. “Insegneremo noi come si fa integrazione in Italia. WEmbrance vuole integrare e abbracciare tutto ciò che può essere sentito come diverso. Creando squadre mix, lo sport diventa ancora più bello.

“E lo scopo e far caprie come la disabilità stia diventano parte della normalità. Sarà bellissimo e divertente! Fare del bene divertendosi insegna tanto. Sarà la serata perfetta”, conclude la campionessa.

A condurre la serata Lodovica Comello e Gianluca Gazzoli mentre l’animazione tra una sessione di gara e l’altra è affidata ai Da Move. Tanti anche i volti noti attesi sugli spalti, da Michelle Hunziker a Katia Follesa. I biglietti per assistere a WEmbrace Sport sono disponibili su Ticketmaster (i fondi raccolti andranno a sostegno della mission di art4sport.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST