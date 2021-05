Marco Di Noia, in anteprima il video di ‘Westworld’ feat. Renato Caruso e Giulia Monti

In anteprima il video di Marco Di Noia, 'Westworld' feat. Renato Caruso e Giulia Monti. Un omaggio agli Spaghetti Western.

Sarà disponibile da lunedì 10 maggio il videoclip di Westworld feat. Renato Caruso e Giulia Monti, il nuovo singolo del cantautore e sperimentatore milanese Marco Di Noia. Il brano è estratto da La Sovranità dei Robot, l’ultimo Ep dedicato ai robot e suonato insieme a due dei più famosi robot del mondo: iCub e Teotronico.

Ispirato all’omonima serie televisiva e a Il Mondo dei robot – film di Michael Crichton del 1973 – il brano Westworld ospita un particolare esperimento di audio morphing tra le performance reali di Renato Caruso (chitarra acustica) e Giulia Monti (violoncello) e quelle virtuali di Ace of Lovers e Alberto Cutolo. Un’idea del cantautore, per replicare in musica l’alternanza tra gli uomini e i loro cloni androidi a cui è dedicato il testo della canzone.

«In questo videoclip ho voluto rendere omaggio agli Spaghetti Western – afferma Marco di Noia – aggiungendo quel tocco robotico, coerente con il concept dell’EP e con la fiction a cui è ispirato il brano. Per tale ragione, nel mio video d’ispirazione b-movie, le scazzottate e le pallottole sono state sostituite dagli ologrammi e dai raggi laser».

Il videoclip è curato dalla casa di produzione Millenari e diretto da Danila Cesile. Una delle location è il villaggio Kayoka City del Pegaso Ranch, già set de Lo chiamavano Trinità. Nel video non manca del resto l’omaggio ai film western all’italiana. Ideato da Marco di Noia, il videoclip vanta la consulenza alla produzione artistica dello storico discografico Mimmo Paganelli. Ospita inoltre il cammeo di Ermes Maiolica, presidente del DETA. Mentre, nei panni dell’antagonista, recita Alberto Cutolo, compositore musicale del brano.