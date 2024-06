Dopo il debutto nella città di Shanghai, è il milanese Palazzo Citterio a brillare grazie alla mostra itinerante Masters of Light di Swarovski. Allestita nel capoluogo lombardo e visitabile gratuitamente fino al prossimo 14 luglio, l’esposizione celebra la storia della rinomata maison del cristallo con pezzi unici tra gioielleria e moda a testimoniare l’evoluzione della cultura pop.

Ideata dalla Direttrice Creativa Giovanna Engelbert, e curata da Alexander Fury, Swarovski – Masters of Light: from Vienna to Milan segna la riapertura dell’estensione della Pinacoteca di Brera dopo i lavori di restauro. Qui i dettagli.