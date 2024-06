Da mercoledì 26 giugno, e fino al 15 settembre, al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea è aperta al pubblico l’ampia personale di Liliana Moro, “Andante con moto”. La mostra, a cura di Letizia Ragaglia e Diego Sileo, è promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC e dal Kunstmuseum Liechtenstein.

Dopo una prima tappa al Kunstmuseum Liechtenstein, l’ampia personale arriva nella città d’origine dell’artista in una nuova veste. Il progetto racconta la ricerca artistica di Liliana Moro con una selezione di lavori storici dagli anni Ottanta a oggi, alcuni dei quali riallestiti per la prima volta in questa occasione e altri, inediti, ideati appositamente per gli spazi del PAC.

Qui i dettagli.