Il buongiorno di Alessandra Amoroso è su Alexa

La voce di Alessandra Amoroso regala un buongiorno speciale ai clienti Amazon: ecco come ascoltare il saluto della cantante.

Sorpresa su Alexa per tutti i fan di Alessandra Amoroso e delle più belle voci italiane. Il buongiorno per gli utenti Amazon, infatti, è suonato più che speciale nella mattina di mercoledì 25 maggio. Perché Alexa, si sa, è una grande amante della musica e per questo ha scelto l’artista salentina per salutare i clienti e dare inizio alla giornata con energia.

Alessandra – 49 dischi di platino all’attivo e oltre 2 milioni 700 mila copie vendute durante la carriera – accoglie gli utenti con tutta la sua solarità e simpatia. Per far partire al meglio la nostra giornata, basta pronunciare la frase ‘Alexa, buongiorno!’ per ascoltare le parole della cantante che invita anche a raggiungerla sul Cloud.

Il tutto in attesa del grande concerto Tutto Accade a San Siro che vedrà Amoroso sul palco del Meazza il prossimo 13 luglio. La salentina sarà, così, la seconda donna in Italia a esibirsi in un proprio live nel tempio dello sport e della musica live. Nel frattempo, in radio e digitale risuonano anche le note di Camera 209, singolo presentato in anteprima live durante la finale di Amici 21. Scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef, il brano contiene un omaggio alla hit Point of view dei DB Boulevard.

Ma gli appuntamenti per ascoltare dal vivo Sandrina non solo finiti. L’11 giugno, infatti, la cantante è tra le protagoniste di Una. Nessuna. Centomila. Il concerto, il più grande evento musicale contro la violenza di genere. In programma alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) porterà on stage anche Fiorella Mannoia, Emma, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Foto da Ufficio Stampa