Divinazioni: il nuovo film di Leandro Picarella

La pellicola proiettata venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21.15 al Nuovo Cinema Aquila. Prima del film incontro con l’autore e Antonio D’Onofrio, giornalista di Sentieri Selvaggi. Tra fede e superstizione il viaggio fisico e spirituale nel Sud del nostro tempo del nuovo film di Leandro Picarella.

È uscito il 26 ottobre in sale selezionate d’Italia Divinazioni, l’ultimo film di Leandro Picarella, prodotto da Qoomoon con Rai Cinema in co-produzione con Les Films d’Ici Méditerranée, con il sostegno di Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission e L’Atelier Milano Film Network.

Finalista ai Nastri d’Argento Doc 2021, dopo essere stato selezionato in prestigiosi festival nazionali e internazionali tra cui Festival dei Popoli 2020, IDFA Documentary Film Festival Amsterdam 2020 e Trieste Film Festival 2021 risultando vincitore del Premio Tënk Europe, il film arriva nelle sale italiane co-distribuito dalla casa di distribuzione indipendente Reading Bloom e dal PostModernissimo di Perugia.

Per la proiezione di venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21.15 a Roma al Nuovo Cinema Aquila, a presentare il film e incontrare il pubblico saranno presenti il regista Leandro Picarella e Antonio D’Onofrio, giornalista di Sentieri Selvaggi. Attraverso uno sguardo tra realtà e finzione, Divinazioni accompagna lo spettatore in una dimensione in cui si fondono fede, senso del sacro e superstizione, raccontando le storie parallele di Moka, un giovane artigiano di origini marocchine e di Achille Sidoti, in arte «il mago Atanus», un vecchio cartomante reso un tempo celebre dalle tv regionali.

Moka, ispirato nel sogno dalle parole di Empedocle, scruta e sperimenta nel cuore di una fonderia i segreti della trasformazione dei metalli. Achille, invece, ritorna alla vita civile dopo un lungo periodo di detenzione, fortemente motivato a reinserirsi in società̀. Divinazioni è un viaggio fisico e spirituale nel Sud del nostro tempo accompagnato dalle musiche di Ulisse Mazzagatti e dei Fratelli Mancuso, scandito dalle parole di Empedocle recitate da Mimmo Cuticchio sullo sfondo delle preziose immagini in Super8 dell’archivio della Cineteca Sarda. L’autore, Leandro Picarella è un regista, sceneggiatore e montatore siciliano. Si forma tra l’Università di Firenze e il Centro Sperimentale di Cinematografia – Palermo. Nel 2015 realizza il suo primo lungometraggio Triokala – The Three Gifts of Nature che ottiene premi e riconoscimenti in numerosi festival in Italia e all’estero. Nel 2018 è in concorso alla Settimana della critica di Venezia con il corto Epicentro. Divinazioni è il suo secondo lungometraggio, prodotto da Qoomoon, Rai Cinema e Les Films d’Ici. È tra i fondatori di Qoomoon e direttore artistico di Kinéma – Cinema e Arti Visive e vincitore del premio Filmmaker – Movie People che ha permesso alla produzione di disporre di macchina da presa e lenti di alto livello.

PROSSIME DATE FILM

06/11 | Spoleto – Sala Frau

06/11 | Perugia – Cinema Postmodernissimo

08/11 | Firenze – La Compagnia

10/11 | Aosta – FrontDoc

12/11 | Trieste – Cinema Ariston

14/11 |Vicenza – Cinema Odeon