Tutto su Vitamina G – 2022, il bando che dà energia alle idee degli under35 del Lazio

Torna Vitamina G con il bando del 2022, aperto agli Under 35 della Regione Lazio. Tutte le informazioni per aderire.

Torna Vitamina G, il bando che dà energia alle idee degli under35 della Regione Lazio, con l’edizione 2022. Vitamina G – 2022 – realizzato nell’ambito del programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù – torna soprattutto con l’obiettivo di offrire sostegno economico e tecnico alle iniziative dei giovani rispetto a sfide prioritarie per le comunità. Promuovendo opportunità e, nello stesso tempo, partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica.

«Con il nuovo bando Vitamina G – dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – chiamiamo a raccolta la nostra nuova generazione. Siamo convinti, come sempre, che saprà stupirci con le sue idee. Continuiamo a credere e a far crescere i giovani talenti del Lazio, per il bene del nostro futuro e del nostro territorio».

Vitamina G – 2022, a chi è aperto il bando

Un bando semplice e accessibile che chiama a raccolta gruppi di ragazze e ragazzi under35 composti da almeno 3 persone e non costituiti formalmente. Possono aderire anche le Associazioni Giovanili singole o riunite in Associazione temporanea di Scopo (ATS), con sede legale nella Regione Lazio e avere il consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti). Il bando è aperto inoltre alle Associazioni Giovanili risultate vincitrici del Bando Vitamina G – 2020. Per ogni progetto, il contributo sarà di massimo 25mila euro a fondo perduto.

Le domande potranno essere presentate online tramite il sito regione.Lazio.it/VitaminaG attiva fino alle ore 18 del 30 luglio 2022. Per domande è possibile contattare il numero verde 800 98 97 96 nei giorni lavorativi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00 o scrivere a politichegiovanilisport@regione.Lazio.it. Saranno inoltre organizzati webinar e incontri di approfondimento.

Foto di: Luca Perazzolo