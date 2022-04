Alla scoperta della Valle del Tevere con TeverExplora e Tevere Point

TeverExplora e Tevere Point: nel cuore della Regione Lazio, una stagione di Sport, Natura, Turismo, Navigabilità, Enogastronomia.

Nel Lazio tutto è pronto per la riscoperta della Valle del Tevere e delle sue ricchezze con TeverExplora e lo spazio di sosta Tevere Point. Il progetto rientra nell’ambito di Itinerario giovani: spazi e ostelli, iniziativa del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù.

Da sabato 23 aprile alle ore 15.30 presso la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere – Farfa, il progetto darà il via agli eventi giovanili. Una staffetta di appuntamenti che accompagneranno visitatori e turisti alla scoperta della valle del Tevere.

In un evento partecipativo, il 23 aprile pomeriggio sarà possibile godere di un primo assaggio degli appuntamenti in partenza. Palcoscenico di tutti gli eventi in programma sarà la Media Valle del Tevere, territorio di grande pregio paesaggistico, naturalistico, storico e archeologico.

L’evento di presentazione – che prevede anche una sessione di Q&A e sarà chiuso da un aperitivo – parte proprio dal lancio del palinsesto eventi Spazio Tevere Point e di Teverexplora.it, piattaforma d’informazione e prenotazione del Tevere Point, organizzata in 5 settori: Sport, Natura, Turismo, Navigabilità, Enogastronomia.