Caprarola, apre l’Ostello Farnese grazie all’impegno degli Under 35

Nasce l’Ostello Farnese a Caprarola (VT). Grazie al programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, l’Ostello ha aperto i suoi battenti per ospitare i giovani del Lazio e non solo.

«Oggi apriamo un altro straordinario luogo di questa regione, un posto bellissimo e dal grande valore storico e lo facciamo dando spazio all’iniziativa e alla vivacità di giovani under 35 che lo trasformeranno in luogo di incontro e di crescita. – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – Abbiamo investito 6 milioni di euro per avviare il recupero di spazi abbandonati e per trasformarli in motori di economia sana per il territorio. Sono 16 i nuovi spazi (7 siti di animazione culturale e 9 ostelli) in tutto il Lazio. Abbiamo iniziato con Santa Severa e non ci siamo più fermati. Si tratta di concrete opportunità di occupazione e valorizzazione delle nostre aree, anche le più interne. È una scommessa che abbiamo fatto per il Lazio e ci siamo riusciti».