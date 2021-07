GenerAzioni Giovani, il programma per gli Under 35 della Regione Lazio

I giovani del Lazio ripartono quindi dalla creatività, dalla formazione e dall’imprenditoria con GenerAzioni Giovani.

Un programma dedicato interamente agli Under 35: ecco GenerAzioni Giovani della Regione Lazio. Un’iniziativa che raccoglie tutte le necessità dei giovani U35 e le declina in diverse modalità. Li sostiene attraverso servizi di formazione, stimolando i giovani alla creatività ed incentiva alla mobilità delle idee. Il portale diventa così il nuovo punto di riferimento di tutti gli U35 della regione.

GenerAzioni Giovani, in particolare, si mette al servizio degli imprenditori U35 con Start Up Lazio stanziando 100 milioni della programmazione regionale ed europea 2014-2020. Con Fondo Futuro garantisce invece un accesso a finanziamenti a tasso agevolato (1%) a sostegno di un piano di investimento o di avviamento di impresa. In questo contesto particolare importanza assumono i 20 milioni di euro stanziati per gli interventi di pre-seed, finalizzati a favorire con contributi anche a fondo perduto la nascita di nuove imprese e l’implementazione degli spin off della ricerca verso la nascita di imprese.

La Regione non si occupa solamente di stimolare i giovani U35, ma li forma, offrendo un ventaglio di possibilità, a partire dalle borse di studio di Lazio Disco, i tirocini, Lazio Youth Card e l’opportunità di svolgere servizio civile, nel più ampio spettro delle politiche sociali, fino a Garanzia Giovani, il progetto con il quale la Regione Lazio investe 137 milioni di euro per garantire ai giovani un percorso di formazione o di lavoro.

Tutti i progetti innovativi del portale si trovano direttamente alla pagina GenerazioniGiovani.it.