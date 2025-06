Dalla fotografia internazionale al design utopico, fino alle sperimentazioni digitali: tre proposte culturali per il weekend di metà giugno.

Il weekend del 14 e 15 giugno porta con sé un’offerta culturale variegata. Milano, Firenze e Caserta, infatti, propongono grandi esposizioni tra fotografia, arte contemporanea e installazioni immersive. Ideale per chi desidera vivere un’esperienza artistica intensa dalle città del Nord fino al Sud. Da Milano a Firenze, fino a Caserta, tre mostre offrono uno sguardo sul presente e non solo. Ecco le tre mostre da non perdere nel weekend di metà giugno.

Tre mostre da non perdere nel weekend del 14 e 15 giugno 2025

Milano – Sony World Photography Awards 2025

📍 Museo Diocesano Carlo Maria Martini

📅 dal 12 giugno al 28 settembre 2025

Milano accoglie – tra gli eventi più attesi dell’estate – la tappa italiana dei prestigiosi Sony World Photography Awards 2025. Dopo la cerimonia di premiazione alla Somerset House di Londra, infatti, le fotografie vincitrici (nelle categorie professionale, aperta e studenti) arrivano al Museo Diocesano. Le immagini spaziano dal reportage sociale alle composizioni paesaggistiche, offrendo uno spaccato globale contemporaneo. Una collezione che stimola riflessioni su temi come identità, ambiente e scoperte.

Tra le 141 foto di 52 autori, brilla The Anthropocene Illusion di Zed Nelson, Photographer of the Year, che esplora spazi artificiali come parchi safari e zoo, riflettendo la tensione tra contatto con la natura e distruzione ambientale. In mostra anche Shred the Patriarchy di Chantal Pinzi (1° SPORT), e opere di Giovanni Capriotti (2° PROSPETTIVE) e Alessandro Gandolfi (3° NATURA MORTA).

Firenze – Post Global Village: Oggetti migratori

📍 Murate Idea Park (ex Carceri delle Murate)

📅 dal 12 al 14 giugno 2025

Nel cuore pulsante di Firenze prende vita Post Global Village: Oggetti migratori, una mostra immersiva e partecipativa ideata da studenti dell’ISIA Firenze nell’ambito del progetto PNRR “MAP – Design for Urban Synergies”. Per il secondo anno consecutivo, gli spazi delle Murate ospitano installazioni che riflettono sul futuro delle città e sul fenomeno delle migrazioni climatiche. Tredici coppie di sgabelli ricombinanti e dispositivi indossabili raccontano narrazioni personali e comunitarie.

Curata da Mirko Tattarini con Veronica Bogao, Francesco Bonomi e Raffaele Marra, la mostra reimmagina gli oggetti come strumenti di sopravvivenza, non status symbol, usando upcycling e ready-made. Per sottlineare l’urgenza di ripensare filiere e design con responsabilità, proponendo un “villaggio globale” post-crisi dove forma e necessità si fondono L’evento – ad ingresso gratuito – offre un’esperienza sensoriale unica dove design e ricerca sociale si fondono.

Caserta – Lost in Blue

📍 Museo d’Arte Contemporanea della Città di Caserta

📅 Dal 9 al 21 giugno

Dal 9 al 21 giugno 2025, la Galleria Iconic Art System a Caserta accoglie Lost in Blue, personale di Pedro Perdomo, artista delle Canarie, che trasforma il Mediterraneo in un dialogo tra mare, corpo e metamorfosi. La sua pittura figurativa, sensuale e fluida, riflette l’essenza mediterranea, collegando le Isole Canarie alla Campania tramite Iconic Art System, ponte tra culture.

LOST IN BLU_Pedro Perdomo_Iconic Art System

Dopo il debutto nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta, Perdomo torna con 12 tele dove il blu domina, non solo colore ma respiro e pelle, evocando memorie lontane. Corpi immersi e identità liquide si dissolvono e rigenerano nel mare, in un’estetica materica che vibra di poesia. L’esposizione, aperta dalle 10:00 alle 19:00 ( domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, ingresso libero), invita a esplorare questa sinfonia visiva, un omaggio alla natura e alla trasformazione, radicata nella tradizione e proiettata verso l’innovazione artistica.

