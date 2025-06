Felice Casorati a Milano, Ottavio Celestino a Roma e la collettive Spettri Digitali a Napoli: tre mostre da visitare il 7 e l’8 giugno.

Nuovo weekend, nuova proposta culturale. Anche il mese di giugno, in attesa del relax delle ferie estive, visitare mostre e musei può essere un ottimo modo per trascorrere il weekend nel segno della cultura. Dopo il ponte per la Festa della Repubblica, eccoci con tre mete lungo lo stivale per altrettante mostre da non perdere.

Tre mostre da non perdere nel weekend del 7 e 8 giugno 2025

Milano – Felice Casorati. Il sogno e la realtà

Fino al 29 giugno, Palazzo Reale a Milano ospita una retrospettiva dedicata a Felice Casorati (1883-1963), a 35 anni dall’ultima mostra del 1990. Curata da Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, l’esposizione presenta capolavori, molti dei quali esposti alla Biennale di Venezia del 1952. “Milano celebra l’originalità di Casorati, artista poliedrico che ha spaziato dalla musica alla scultura, dalla scenografia ai costumi per il teatro d’opera”, ha dichiarato l’assessore Tommaso Sacchi. Un viaggio affascinante nella vita e nell’arte di un maestro unico, capace di attraversare generi con straordinaria sensibilità.

📍 Palazzo Reale, Milano

📅 Fino al 29 giugno 2025

Raja, 1924-1925, tempera su tavola, 120 x 100 cm. Collezione privata. Photo Credit: Matteo De Fina. © Felice Casorati by SIAE

Roma – Ottavio Celestino. ANIMAL QUESTION

Il Mattatoio di Roma ospita, fino al 29 giugno, la mostra ANIMAL QUESTION curata da Michela Becchis e Nicoletta Provenzano, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, in collaborazione con l’Archivio Celestino. L’esposizione indaga la percezione dell’animalità nella nostra civiltà, attraverso lo sguardo fotografico di Ottavio Celestino, che dagli Anni Ottanta esplora la relazione tra uomo e ambiente. Le sue immagini, filtrate da storia, mito e contemporaneità, celebrano la maestosità e la sofferenza degli animali, trasformandole in icone sacre. Un dialogo con la storia del Mattatoio, ora spazio museale, che invita a una catarsi purificatrice.

📍 Mattatoio, Roma

📅 Dal 5 al 22 giugno 2025

Napoli – Spettri Digitali

Dal 30 maggio al 14 luglio 2025, il Museo Madre di Napoli ospita Spettri Digitali, mostra organizzata dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee in collaborazione con la Fondazione Paul Thorel. L’esposizione presenta le opere dei vincitori della seconda edizione del Premio Paul Thorel, dedicato ai talenti italiani nell’arte contemporanea con focus sulle estetiche digitali. Protagonisti sono Alterazioni Video (collettivo nato nel 2004, attivo tra New York, Berlino, Palermo e Faro), Eva & Franco Mattes (duo operativo dagli anni ’90 come 0100101110101101.org, tra Milano e New York) e Anna Franceschini (Pavia, 1979, vive a Milano).

📍 Museo Madre, Napoli

📅 Dal 30 maggio al 14 luglio 2025

Immagini da Uffici Stampa / In copertina: Ritratto di Maria Anna De Lisi o Anna Maria De Lisi, 1919, tempera su tela, 141 x 140 cm. Collezione privata. Photo Credit: Pino Dell’Aquila. © Felice Casorati by SIAE