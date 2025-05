Ultimo weekend di maggio dedicato al linguaggio della street art a cui Milano, Roma e Bari dedicano tre mostre. Ecco i dettagli.

Se c’è un linguaggio artistico che più di ogni altro ha saputo raccontare conflitti, speranze e trasformazioni delle nostre città, è quello della street art. Nel weekend del 24 e 25 maggio, tre mostre in Italia offrono un’occasione unica per esplorare questo universo visivo in continua evoluzione. Da Milano con l’energia dissacrante di TVBOY, a Roma per celebrare vent’anni di una galleria d’avanguardia, fino a Bari, dove l’arte ribelle di Banksy arriva nel cuore della Puglia.

Tre mostre da non perdere nel weekend del 24 e 25 maggio 2025

Milano – TVBOY: Omnia Vincit Amor

Conosciuto per i suoi interventi urbani che mescolano satira e poesia visiva, TVBOY torna a esporre a Milano. E lo fa con una mostra personale che è un vero e proprio inno all’amore. Intitolata Omnia Vincit Amor, l’esposizione inaugura il 22 maggio presso la Galleria Deodato Arte e presenta opere inedite e installazioni site-specific. Il progetto si estende oltre i confini della galleria, grazie a un’installazione digitale urbana in collaborazione con Urban Vision: un modo per portare la street art direttamente nel tessuto metropolitano.

📍 Galleria Deodato Arte, Via Nerino 1, Milano

📅 Dal 22 maggio al 14 giugno 2025

🎟 Ingresso gratuito

TVBOY, The Fashion Venus – Light Purple. Mixed Media on Canvas. Unique Work

Roma – 20 Years of ROSSO20SETTE

La galleria Rosso20sette arte contemporanea, punto di riferimento per la street art romana, festeggia i suoi primi vent’anni di attività con una collettiva dal titolo 20 Years of ROSSO20SETTE. Un’occasione per ripercorrere due decenni di arte urbana attraverso le opere di artisti che hanno segnato la scena contemporanea, da JB Rock a Lucamaleonte, da Solo a Diamond. La mostra è un viaggio nella storia della street art italiana, raccontata da chi l’ha vissuta sui muri e nelle gallerie.

📍 Rosso20sette arte contemporanea, Via del Sudario 39, Roma

📅 Fino al 2 giugno 2025

🎟Ingresso libero

Bari – Banksy e altre storie di artisti ribelli

Il viaggio artistico del weekend ci porta, infine, al Locus Festival 2025 che approda ad Alberobello, in provincia di Bari, con la mostra Banksy e altre storie di artisti ribelli. La rassegna in corso mette in luce l’impatto culturale e politico dell’arte di strada, a partire dalle celebri opere del misterioso artista britannico, fino ad arrivare a una selezione di autori internazionali accomunati da uno spirito di denuncia e rottura. Un viaggio tra stencil, poster e murales che raccontano un’arte capace di cambiare la percezione dello spazio pubblico.

📍 Casa Alberobello, Largo Martellotta, Alberobello (BA)

📅 Fino al 30 settembre 2025

🎟 Info Locus Festival

Immagini da Ufficio Stampa