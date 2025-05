Torna puntuale, dal 15 al 19 maggio, l’appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di Torino, che nel programma Off propone anche alcune mostre da non perdere. Ne abbiamo selezionate tre.

Il Salone Internazionale del Libro di Torino non è solo editoria. Ogni anno, infatti, l’apprezzatissima manifestazione si espande in tutta la città con il Salone Off, palinsesto diffuso fatto di incontri, installazioni e – soprattutto – mostre che esplorano i legami tra parola, immagine e memoria. In occasione dell’edizione 2025, ispirata al romanzo Le parole tra noi leggere di Lalla Romano, ecco tre esposizioni da non perdere per immergersi nei mille linguaggi della cultura contemporanea.

Tre mostre da non perdere nel weekend del 17 e 18 maggio 2025

Alla scrivania con… Lalla Romano – Museo Carpano @ Eataly

Ritorna uno dei format più amati del Salone Off: Alla scrivania con…, curato da Fondazione Mondadori, che porta letteralmente dentro l’universo creativo di grandi autori italiani. L’edizione 2025 è dedicata a Lalla Romano, protagonista spirituale del Salone di quest’anno. La mostra ricostruisce lo spazio intimo della scrittrice, tra oggetti personali, lettere, libri e fotografie, offrendo uno sguardo ravvicinato e poetico sul suo processo creativo.

📍 Museo Carpano (Eataly, Torino)

📅 Fino al 20 maggio 2025

Immagine da Ufficio Stampa

Le parole tra noi leggere – Con/Temporary Space (Ex Teatro Macario)

Una mostra collettiva ispirata direttamente al tema del Salone 2025: il titolo è lo stesso del romanzo di Lalla Romano, ma l’approccio è visivo. Il collettivo Artàporter ha invitato una selezione di artisti a confrontarsi con l’idea di parola e leggerezza, trasformandola in pittura, fotografia e installazione. Il risultato è un dialogo vibrante tra arte e letteratura, tra silenzio e segno.

📍 Con/Temporary Space, Ex Teatro Macario, Torino

📅 Fino al 26 maggio 2025

Radici in movimento. Sguardi di donne non più straniere – Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Per celebrare i 20 anni del Concorso Lingua Madre, la Fondazione Sandretto ospita questa intensa mostra fotografica che raccoglie gli scatti e le storie di donne migranti in Italia. Il tema delle radici, dello sradicamento e della trasformazione culturale viene indagato attraverso sguardi femminili che parlano di identità, forza e memoria. Un progetto corale che unisce scrittura e immagine per raccontare il mondo che cambia.

📍 Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino

📅 Dal 9 maggio al 9 giugno 2025



In un Salone che mette al centro la parola come atto di leggerezza e resistenza, queste tre mostre offrono chiavi diverse – visive, intime e collettive – per riscoprire il potere dell’arte di raccontare, immaginare e trasformare. E per scoprire tutto il programma del Salone Off 2025, c’è il sito ufficiale salonelibro.it.

Immagini da Ufficio Stampa