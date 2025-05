World Press Photo a Roma, Chiara Dynys a Milano e Pino Daniele a Napoli: le tre mostre da non perdere nel weekend.

L’Italia è ricca di mostre in questo periodo: alcune sono state inaugurate mesi fa e si avviano verso la loro conclusione, mentre altre sono in partenza. Vi proponiamo oggi tre mostre da non perdere nel weekend del 10 e 11 maggio 2025, con un focus su tre città: Milano, Roma e Napoli.

Tre mostre da non perdere nel weekend del 10 e 11 maggio 2025

Roma – World Press Photo 2025

Dal 6 maggio all’8 giugno, presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, saranno in mostra le foto e le storie premiate in occasione del contest Photo of the Year 2025. Le immagini premiate raccontano le sfide globali del nostro tempo, dalla crisi climatica ai conflitti geopolitici, offrendo uno sguardo potente e toccante sulla realtà contemporanea. Gli scatti in mostra sono 144 e la protagonista è indubbiamente la foto vincitrice, scattata dalla fotografa Samar Abu Elouf per il New York Times. Ritrae Mahmoud Ajjour, bimbo palestinese di nove anni che nel marzo 2024 ha perso entrambe le braccia a causa di un’esplosione.

📅 Fino all’8 giugno 2025

📍 Palazzo delle Esposizioni, Roma

Milano – Chiara Dynys. Once Again

Dall’8 maggio al 7 settembre 2025, Palazzo Citterio a Milano – spazio della Grande Brera riaperto al pubblico lo scorso 7 dicembre – accoglierà Once Again, il nuovo progetto monografico di Chiara Dynys, a cura di Anna Bernardini.

L’installazione site specific pensata da Chiara Dynys per la sala ipogea cosiddetta Stirling, realizzata in partnership con Intesa Sanpaolo, si pone in coerente continuità con una ricerca che da oltre trent’anni l’artista dedica al dialogo con lo spazio, reale e fittizio, ed accoglierà il pubblico in una atmosfera straniante.

📅 Dall’8 maggio al 7 settembre 2025

📍 Palazzo Citterio, Milano

Napoli – Pino Daniele. Spiritual

Dal 20 marzo 2025 fino al 6 luglio, il Palazzo Reale di Napoli ospiterà Pino Daniele. Spiritual. Un’esposizione inedita e unica nel suo genere capace di rendere omaggio ai due importanti anniversari per gli estimatori del cantautore. Quello dei 70 anni dalla nascita e dei 10 anni dalla scomparsa del leggendario soulman. Una storia, quella di Pino Daniele, la cui eredità va ben oltre la musica, raccontata attraverso i suoi strumenti musicali, le installazioni scenografiche, documenti inediti e i contenuti audiovisivi.

📅 Fino al 6 luglio 2025

📍 Palazzo Reale, Napoli