Joy Rimini, dal 15 al 17 luglio un grande festival dedicato a eSports, fumetti e gaming

Si terrà dal 15 al 17 luglio Joy Rimini, il Festival dedicato a eSports, fumetti e gaming in fiera e sul territorio.

Tutto è pronto per Joy Rimini, un nuovo evento dedicato a eSports, fumetti e gaming in calendario a Rimini dal 15 al 17 luglio 2022, in fiera e sul territorio. Tutto nasce da una partnership pluriennale siglata tra IEG – Italian Exhibition Group e Fandango Club Creators per il lancio di un evento su Gaming e Pop Culture, che porterà sulla riviera romagnola decine di migliaia di appassionati. Nel progetto confluirà anche la collaborazione con l’evento riminese Cartoon Club.

«Un nuovo evento come JOY Rimini, che riguarda settori amati dai giovani e in espansione, è molto importante. – commenta in conferenza Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group – E avrà importanti e positive ricadute sull’indotto turistico e sul tessuto economico territoriale. L’accordo con Fandango Club e CartoonClub dà vita ad una manifestazione unica nel panorama nazionale. Che va ad accrescere il già ben nutrito portafoglio di fiere di IEG».

Joy Rimini, i dati di mercato

Secondo le più recenti rilevazioni ufficiali, il mercato dei videogiochi in Italia ha registrato lo scorso anno una performance storica. Ha infatti generato un giro d’affari di 2 miliardi e 179 milioni di euro con una crescita del +21,9% rispetto al periodo precedente. Circa 1.620.000 persone si dichiarano eSports fan nel 2021, dato che è cresciuto del 15% rispetto al 2020. È questo un target principalmente maschile, con un’età media di 27 anni, un livello d’istruzione e un reddito superiore alla media della popolazione. Anche il mercato del fumetto in Italia è in continua espansione. Tra i libri, secondo le stime di AIE, quelle dei fumetti sono cresciute in modo straordinario (+134% per volumi). Trainate, neanche a dirlo, dal fenomeno dei Manga.