‘Mario Party Superstars’: i consigli di Simona Remine per organizzare la festa perfetta

In occasione dell'uscita di 'Mario Party Superstars', Simona Remine ci regala cinque consigli per una festa perfetta.

In occasione dell’uscita di Mario Party Superstars per Nintendo Switch, Simona Remine – la party planner italiana per eccellenza e volto della trasmissione Detto Fatto – ha dato i suoi cinque consigli fondamentali per organizzare il party perfetto. Del resto, sono sufficienti alcuni piccoli accorgimenti per rendere l’atmosfera di ogni party ancora più gioviale.

Dalla scelta del tema al photo booth, fino ad arrivare a una delle attività più in voga del momento per le serate in compagnia: giocare ai videogiochi. E, in questo senso, nel variegato mondo del gaming c’è un nome targato Nintendo che svetta da oltre 20 anni come il party game per eccellenza. Parliamo ovviamente di Mario Party, una serie ormai storica che fa divertire da sempre grandi e piccini a suon di minigiochi. Il nuovo capitolo – Mario Party Superstars – raccoglie il meglio del meglio dal 1998 a oggi.

Mario Party Superstars: tutto ciò che devi sapere

Mario Party Superstars è una collezione stellare che include cinque tabelloni classici dell’era dell’indimenticabile Nintendo 64. Include inoltre una collezione di 100 minigiochi tratti da tutta l’iconica serie. I giocatori potranno competere tra loro per diventare una superstar nella modalità Mario Party, un esilarante gioco da tavolo in cui le sorti di una partita possono cambiare in un batter d’occhio. Grazie alla possibilità di impostare le regole in base ai propri gusti personali scegliendo il numero di turni, con quante stelle inizia ogni giocatore e molto altro, il divertimento è assicurato. Insomma, Mario Party Superstars è davvero l’alleato perfetto per animare ogni party che si rispetti.

Gli appassionati potranno portare la festa sempre con sé, dove e quando vogliono, con il multiplayer online, sulla stessa console, o in wireless locale. All’interno della modalità da tavolo, i progressi della partita vengono salvati alla fine di ogni turno. È dunque possibile fare una pausa in qualsiasi momento e riprendere a giocare successivamente. Inoltre, grazie al multiplayer online che è presente in ogni modalità di gioco, i giocatori potranno divertirsi in compagnia in qualsiasi momento. Chi gioca in solitaria, invece, potrà contare sulla possibilità di sfidare altri utenti in tutto il mondo selezionati casualmente.