Musica P25, l’evento musicale per i 25 anni di Pokémon

Musica P25 è l'evento musicale globale per festeggiare 25 anni di Pokémon. La prima artista 'svelata' è Katy Perry.

Cos’è Musica P25 e cosa ha a che fare con Pokémon? Di fatto, The Pokémon Company International ha ufficialmente inaugurato i festeggiamenti per l’attesissimo 25° anniversario di Pokémon. Fin dalla sua nascita, nel 1996, Pokémon ha fatto divertire milioni di fan in tutto il mondo con le sue forme di intrattenimento. Questa tradizione continuerà nel 2021 grazie a un’altra forma d’arte che ha il potere di creare unione a livello globale: la musica.

Realizzato in collaborazione con Universal Music Group (UMG), questo programma in onore dei 25 anni di Pokémon avrà come protagonista principale Katy Perry. Accompagnerà, inoltre, diverse iniziative dedicate ai fan che coinvolgeranno i videogiochi, le app per dispositivi mobili, la serie animata e i prodotti del marchio. I fan potranno guardare un video in live action e rivivere i momenti più significativi dei 25 anni di storia del marchio.

Musica P25: un evento musicale globale

Una festa che si rispetti ha bisogno della giusta playlist. The Pokémon Company International ha iniziato una collaborazione con la Brand Strategies Division di UMG, Universal Music Group for Brands. E così il 2021 si trasforma nella più grande festa targata Pokémon della storia, la cui partecipazione è aperta a tutti. Il programma si chiama Musica P25 e si avvale del contributo di alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale mondiale. Da artisti emergenti a superstar pluripremiate. Una delle collaborazioni principali di questo gigantesco evento musicale lungo un anno, come svelato oggi, è quella con l’icona del pop Katy Perry.

«Pokémon è sempre stata una costante nella mia vita, da quando giocavo ai primi videogiochi con il Game Boy, a quando scambiavo le carte del GCC Pokémon durante l’ora del pranzo, alle tante avventure vissute in giro catturando Pokémon con Pokémon GO. – ha dichiarato Katy Perry – Ho perfino visitato il Pokémon Cafe in Giappone durante un tour! È un grande onore essere scelta per dare un contributo ai festeggiamenti di un marchio che mi ha dato così tanta gioia in questi 25 anni, e poter assistere all’evoluzione che l’ha portato a regalare quella gioia incontenibile che vedo nei bambini che mi sono vicino e in quelli di tutto il mondo».

Musica P25, l’impatto culturale di Pokémon

Colin Palmer, vice presidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International, ha aggiunto: «In Katy Perry abbiamo riconosciuto uno spirito affine a Pokémon, che trasmette un’energia positiva, coinvolgente ed edificante».

«È una fantastica ambasciatrice per la festa dei 25 anni di Pokémon e non vediamo l’ora che tutti i fan del mondo possano divertirsi con tutte le entusiasmanti collaborazioni che abbiamo in serbo per loro».

«Per noi è un onore poter festeggiare il 25° anniversario di Pokémon e il significativo impatto culturale che questo marchio tanto amato continua ad avere in tutto il mondo. – ha affermato LJ Gutierrez, direttore generale di UMGB – Insieme abbiamo creato un programma dinamico della durata di un anno grazie alla collaborazione di artisti delle varie etichette di UMG: non c’è modo migliore per mettere su una festa globale se non attraverso il potere della musica».

Ulteriori dettagli sul contributo di Katy Perry e degli altri artisti e tante altre sorprese dal programma di Musica P25 verranno svelati durante l’anno.