Rovazzi e il contest per PlayStation5: «Il primo contest della mia vita»

Rovazzi lancia il suo primo contest, partecipando al quale sarà possibile una PlayStation5, e ce lo racconta in questo video.

Rovazzi lancia un contest attraverso il quale è possibile vincere una PlayStation5. Dopo essere stato il primo artista al mondo a diventare un personaggio giocabile in Call of Duty Warzone, Rovazzi è stato infatti scelto come primo testimonial italiano della nuova consolle. E così, ancora una volta Rovazzi ha messo in campo la propria creatività realizzando tre video ispirati al mondo del cinema che lo vedono protagonista insieme alla nuova esclusiva PlayStation5. I video saranno pubblicati sul suo canale Instragram (il primo è già pubblico).

Sono video da tenere d’occhio perché saranno cruciali per il contest. Chi pubblicherà il maggior numero di commenti (che devono contenere l’hashtag #PS5) sotto ai 3 post-video pubblicati sul canale Instagram di Fabio vincerà la nuovissima PlayStation5.

«Oggi uscirà il mio primo contest. – dice Rovazzi – Si potrà vincere la PlayStation5, l’oggetto più ambito e desiderato di questo 2020. Il contest nasce da un gioco, da uno scherzo. Da poco sono testimonal della PS5 e questa cosa ha generato una situazione paranormale di richieste. Persino mia mamma mi ha chiesto una PlayStation 5. Quindi, vista la mole di direct che ricevo, ho deciso di fare questo contest».

«Come funziona? – spiega poi Rovazzi – Ci sarà un algoritmo che farà vincere chi commenterà più volte con l’hashtag #PS5 sotto a tre video che ho scritto, diretto e girato per PlayStation. Sono video di cui vado fiero e in cui strizzo l’occhio molto palesemente a film a cui sono affezionato». I video sono infatti dei veri e propri cortometraggi che strizzano un occhio ai grandi film che hanno fatto la storia del cinema ed effetti speciali degni di Hollywood.