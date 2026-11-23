Un architetto imprigionato nella fortezza che aveva trasformato, stemmi incisi nelle celle e un fossato diventato galleria. Visitiamo il Castello Carlo V di Lecce con il Direttore Pietro Copani, tra le tracce del passato e un progetto che coinvolge la comunità locale.

C’è un edificio a Lecce da cui sembra impossibile fuggire. Appare all’improvviso, maestoso, con le sue mura pallide che sembrano affiorare dalla terra e ricordare la forza della città. È il Castello Carlo V e porta il nome di un imperatore che a Lecce non mise mai piede, ma che ne ordinò la trasformazione nella fortezza che vediamo oggi.

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Del resto, questo castello ha quasi novecento anni. Non li dimostra, ma le sue mura e i suoi pavimenti ne portano i segni. Nella corte centrale, la Piazza d’armi, ad accogliere i visitatori è proprio la vista di tutte queste stratificazioni: dalle strutture di epoca normanna e sveva riportate alla luce dagli scavi archeologici e lasciate a vista, alla medievale Torre Magistra, fino all’ampliamento cinquecentesco voluto da Carlo V e realizzato da Gian Giacomo dell’Acaya tra il 1539 e il 1549. Tutto qui sembra mescolarsi in un unico flusso temporale. Le origini, secondo le indagini archeologiche, risalirebbero al XII secolo, durante il regno normanno di Ruggero II d’Altavilla.

«Il castello medievale, sorto dall’epoca normanna in avanti, è stato poi circondato dalle mura cinquecentesche, dalle mura rinascimentali volute dall’imperatore Carlo V. Per questo il castello è stato intitolato all’imperatore», spiega il Direttore Pietro Copani, accompagnandoci nella visita. Oggi attraversare questi ambienti significa incontrare anche chi sta lavorando per dare loro un futuro. Il partenariato speciale pubblico-privato coinvolge infatti le realtà locali nelle attività del monumento, dai laboratori al bookshop. «Abbiamo dato la possibilità, e questo è uno degli obiettivi del partenariato, alle realtà locali di esprimersi», anticipa Copani. La visita comincia dalla storia del castello e arriva fino a loro.

Nella corte, le tracce del castello medievale

«In questi scavi rimasti aperti nella corte abbiamo indagato le strutture delle fasi normanna e sveva della prima costruzione del castello di Lecce», ci dice subito Copani, mentre ci godiamo il sole nella corte del Castello. Le murature affiorano sotto la piazza d’armi, insieme alle testimonianze delle attività quotidiane: silos, macine e strutture legate alla conservazione e alla lavorazione delle provviste. Alzando lo sguardo, la mole della Torre Magistra permette di riconoscere una parte del nucleo medievale. La Torre Mozza, invece, è stata inglobata nell’ampliamento cinquecentesco e dal cortile non è visibile. Anche il portico conserva due fasi: un’arcata ogivale medievale e le successive arcate rinascimentali.

A trasformare il castello nel ‘500 per volere di Carlo V fu Gian Giacomo dell’Acaya. «Era un barone locale, appassionato di architettura militare. – racconta Copani – Aveva già realizzato nel proprio feudo, ad Acaya, qui vicino, il castello, la sua città ideale». La sua carriera lo avrebbe portato anche a partecipare al potenziamento delle fortificazioni di Napoli. A Lecce, tuttavia, il suo nome resta legato anche a una vicenda molto diversa, legata più alle prigioni di Castello.

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Prima però di scendere nelle prigioni, ci fermiamo al piano terra, che offre un’altra testimonianza dei cambiamenti dell’edificio. Nella cappella tradizionalmente chiamata di Santa Barbara, gli scavi hanno infatti riportato alla luce strutture e pavimenti medievali. Nella sagrestia adiacente, i resti di un forno permettono di riconoscere l’area delle antiche cucine. Il castello si è trasformato anche così, cambiando destinazione ai propri ambienti.

Le prigioni e la fine di Gian Giacomo dell’Acaya

Sotto la Torre Mozza, le antiche prigioni sono state riportate alla luce dagli scavi condotti tra il 2004 e il 2005. Due vani, coperti da volte sostenute da un massiccio pilastro centrale, custodiscono sulle pareti una fitta trama di incisioni. Ci sono stemmi, nomi, figure sacre, un Cristo crocifisso. I detenuti li tracciarono nella tenera pietra leccese con strumenti di fortuna, lasciando testimonianze che vanno dalla fine del Quattrocento all’Ottocento. Nelle celle passarono anche uomini di alto rango, coinvolti in accuse di tradimento, questioni finanziarie e scandali.

Tra i prigionieri ci fu lo stesso dell’Acaya, che trascorse gli ultimi mesi della propria vita nella fortezza che aveva contribuito a trasformare, dopo essere stato coinvolto in una sfortunata vicenda finanziaria. Scendere qui significa ritrovare l’architetto dall’altra parte delle mura che aveva progettato. Sul pilastro centrale, sotto un arco ogivale, un’iscrizione conserva il nome di Vittorio Prioli. Accanto allo stemma di famiglia, il detenuto proclamava la propria innocenza e denunciava l’ingiustizia della reclusione. Sulle pareti orientali e settentrionali restano anche rare iscrizioni in ebraico. Le immagini non restituiscono sempre un’identità o una storia completa. Conservano però gesti precisi: incidere il proprio nome, disegnare uno stemma, affidare alla pietra una preghiera.

Nei sotterranei, dentro l’antico fossato

Le gallerie sotterranee raccontano un’altra trasformazione. Quello che oggi percorriamo al coperto era il fossato intorno alla fortezza medievale, inglobato e coperto durante l’ampliamento cinquecentesco. «Quando allargano il castello sfruttano il fossato», spiega Copani. Nel braccio orientale, aggiunge, «l’ambiente è rimasto molto più autentico e sembra veramente un fossato, quasi un ambiente da inferno dantesco, con la roccia affiorante».

Sulle pareti si riconoscono i segni dell’estrazione della pietra. Sul fondo, vasche e cisterne documentano la raccolta dell’acqua. Gli ambienti furono utilizzati anche come stalle e magazzini, poi progressivamente riempiti di materiali di scarico. Tra le tracce più sorprendenti ci sono quelle della caserma: dopo l’Unità d’Italia il castello fu infatti destinato all’uso militare, che mantenne fino al 1980. «Questo è un lettino dell’ospedale», ci indica Copani. Poco lontano restano le cucine economiche, testimonianze di questa lunga fase della vita del castello.

Il loro recupero ha permesso di tornare ad attraversare questi spazi. La mostra dedicata a Shakespeare, allestita nelle gallerie meridionale e orientale, è stata anche un’occasione per intervenire sugli ambienti: «C’era una parte che non era visitabile da molto tempo e invece quest’altro braccio era stato restaurato da poco», spiega il direttore.

Il piano nobile: immagini, leggi e spettacoli

Risalendo al piano nobile si entra nella Sala Maria d’Enghien, intitolata alla contessa di Lecce, ma costruita durante la ristrutturazione cinquecentesca, successiva alla sua morte. La volta a botte lunettata porta lo stemma dei Toledo. Più in basso, diciotto mensole scolpite mostrano volti, animali e figure mitologiche. Due immagini richiamano le favole di Esopo: un’aquila con un piccolo uccello tra gli artigli e un’aquila con una tartaruga. Il potere si rappresentava anche attraverso questi racconti, affidati alla decorazione delle sale.

Il salone fu inoltre un luogo di feste e spettacoli. «A Lecce si facevano qui nel castello perché era la sede del governatore di Terra d’Otranto. – racconta Copani – Per tutto il Settecento i leccesi si abituano ad assistere agli spettacoli teatrali, quindi vanno a teatro al castello». Una consuetudine abbastanza radicata da sopravvivere alla trasformazione in caserma: «Volevano continuare ad andare a teatro al castello e, all’epoca, costruirono un teatro di legno appoggiato alle mura, di fianco all’ingresso: il San Carlino», prosegue il direttore.

Nella sala della Torre Mozza il racconto torna alla vita negli ambienti medievali. Una nicchia affrescata custodisce una Pietà, mentre vicino alla finestra orientale le panche in pietra conservano giochi incisi sulle sedute. Sulle pareti, invece, si leggono le norme legate alla Regia Udienza, trasferita nel castello alla fine del Seicento. Il tempo libero, la devozione e l’amministrazione della giustizia hanno lasciato tracce a pochi passi l’uno dall’altra.

Nel Museo della Cartapesta, prima delle statue

Una figura con il corpo ancora fatto di paglia e filo di ferro permette di capire ciò che le opere finite nascondono. Nel Museo della Cartapesta, all’interno del Castello Carlo V di Lecce, la visita segue il lavoro della bottega, dalla struttura alla superficie dipinta. Carta e colla rivestono l’intreccio iniziale. La lavorazione comprende la fuocheggiatura con strumenti riscaldati, poi la gessatura e la colorazione. Materiali semplici diventano corpi, panneggi, espressioni.

Le opere sacre raccontano una tradizione che a Lecce trovò particolare sviluppo nel Settecento, alimentata dalle commissioni per chiese e processioni. Guardare una statua ancora in lavorazione e poi un volto finito significa riconoscere la distanza tra la materia di partenza e il risultato, ma anche la manualità necessaria a percorrerla.

Il partenariato: chi dà un futuro al castello

Alla fine della visita si torna al presente, alle persone e agli spazi attraverso cui il castello continua a vivere. The Monuments People è capofila del partenariato speciale pubblico-privato: Copani ci presenta le referenti e ci accompagna nel bookshop, dove il racconto del monumento prende anche la forma di oggetti e pubblicazioni. «Loro hanno prodotto alcuni degli oggetti a tema castello e anche la guida, la piccola guida», spiega il Direttore. È la stessa che permette di ritrovare gli ambienti attraversati durante la visita e approfondirne i dettagli: le incisioni nelle prigioni, le trasformazioni delle torri, gli usi delle sale.

Il progetto comprende quattro locali affidati ai partner. «Quello della caffetteria, un bookshop e due hub, uno creativo e uno per i bambini, dove organizzano laboratori e altre attività», elenca Copani. Al momento della nostra visita la caffetteria, prevista nel bastione della Santa Trinità, risulta ancora in preparazione. Gli hub e i laboratori offrono occasioni per frequentare il castello oltre il percorso di visita. Le realtà locali possono proporre attività e contribuire al modo in cui il monumento viene conosciuto e vissuto. È qui che l’obiettivo espresso dal direttore all’inizio — dare loro la possibilità di esprimersi — diventa concreto.

Come visitare il Castello di Lecce

La corte del Castello Carlo V è visitabile gratuitamente, mentre l’accesso agli ambienti interni prevede un biglietto che comprende la visita guidata. Il percorso permette di scoprire le sale medievali e rinascimentali, le prigioni, le gallerie sotterranee e i camminamenti di ronda. Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto 6 euro. Il castello è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Per conoscere i turni delle visite, gli ambienti accessibili e le attività in programma è possibile contattare il 351 4941192 o scrivere a info@ilcastellodilecce.it.

Foto di Grazia Cicciotti