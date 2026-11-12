Dalla Scozia al Salento, passando per Florida, Messico e Alsazia: dieci alloggi Airbnb ispirati a Hogwarts e al mondo di Harry Potter per vivere un soggiorno tra sale comuni, candele fluttuanti e camere a tema.

Dalle colline inglesi alla Florida, fino al Salento e al Brasile, sempre più host trasformano le loro case in rifugi per maghi e streghe. Su Airbnb esiste ormai una piccola costellazione di alloggi che richiamano Hogwarts, le sue sale comuni e le atmosfere dei film di Harry Potter, pensati per chi vuole aggiungere un tocco di incantesimo al prossimo viaggio.

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Dall’Inghilterra alla Francia: le tappe europee

Alle porte di Londra, nell’Hertfordshire, un rifugio incantato a pochi minuti dal Warner Bros. Studio Tour catapulta gli ospiti tra una sala comune in stile Grifondoro, una Camera dei Segreti rivisitata e persino una camera da letto nascosta sotto le scale. Nel Suffolk, invece, Lavenham custodisce la celebre casa di Godric’s Hollow, dimora storica che nei film diventa la casa natale di Harry: letti a baldacchino, camino a legna e un giardino raccolto riportano a un’Inghilterra d’altri tempi.

Restando in Europa ma spostandosi in Alsazia, Colmar offre un appartamento a due passi dalla Petite Venise che sembra uscito da un libro di incantesimi: luci soffuse che ricordano candele sospese, oggetti misteriosi e dettagli nascosti trasformano il soggiorno in una piccola lezione di magia quotidiana.

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Florida, Messico e Brasile: la magia oltre oceano

Negli Stati Uniti la meta cult è la Florida. A Kissimmee, Wizard’s Hill ricrea un vero college di magia: sala da pranzo che omaggia la Sala Grande, sale comuni dedicate alle casate e dormitori per giovani apprendisti maghi, il tutto a pochi minuti dai parchi a tema di Orlando. Sempre in Florida, a Four Corners, la Magical Muggle Mansion trasforma ogni stanza in un richiamo a luoghi iconici dell’universo magico: dalla banca dei maghi alla Torre di Astronomia, fino a un cinema privato e a una piscina riscaldata per concludere la giornata sotto le stelle.

In Messico, a Zacatlán, un appartamento a tema propone candele fluttuanti che si accendono con un semplice gesto della bacchetta e camere dedicate a Grifondoro e Serpeverde, ideale base per esplorare cascate e villaggi vicini. In Brasile, a Porto Alegre, un rifugio nato dalla passione della host raccoglie oltre 800 oggetti da collezione tra bacchette, libri e scenografie, perfetto per maratone cinematografiche e serate di gioco immerse nel verde.

L’Italia magica: dal Salento alla Sabina

Per chi non vuole allontanarsi troppo, anche l’Italia offre indirizzi incantati. Nel cuore del Salento, Domus Antiqua fonde pietra antica e benessere: una camera ispirata al mondo di Hogwarts convive con una SPA privata dotata di sauna e jacuzzi, sala giochi e cortile interno, a breve distanza da Lecce, borghi storici e spiagge. Tra le colline della Sabina, vicino Cantalupo in Sabina, un alloggio indipendente richiama il dormitorio di Grifondoro, con affaccio sulla vallata e spazi all’aperto per pranzi, serate in compagnia e gite giornaliere verso Roma.

Castelli scozzesi e glamping nella capanna di Hagrid

Nel cuore della Scozia, la Great Hall del castello di Dollarbeg invita a vivere un soggiorno in una dimora gotica di fine Ottocento, tra architetture suggestive e atmosfere che richiamano i corridoi di Hogwarts, a poca distanza dai paesaggi del Loch Lomond & The Trossachs National Park. Poco fuori Londra, nelle Chilterns, un’esperienza di glamping porta direttamente nella capanna di Hagrid: una casetta nel verde, vasca idromassaggio riscaldata a legna e posizione strategica per alternare la visita agli Studios a una giornata nella capitale completano un itinerario perfetto per fan di tutte le età.

Foto: Ufficio Stampa