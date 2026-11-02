Affacciato sull’Adriatico, il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo unisce l’architettura di Richard Meier agli interni di Matteo Thun. Lo abbiamo scoperto fuori stagione, tra una residenza d’artista, una passeggiata sul lungomare e una cucina che invita a fermarsi.

Alle sei del mattino, dal terrazzo, si vedono già le prime persone passeggiare lungo il mare. La spiaggia è ampia, gli ombrelloni della stagione estiva sono chiusi e il cielo, tra le facciate degli edifici, si riflette sulle vetrate. Più in basso, qualche uccello si muove sulla sabbia. È una Jesolo diversa da quella che ci si immagina pensando ai mesi delle vacanze, quando il litorale si riempie e la città segue i ritmi dei turisti.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

In autunno il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo offre un punto di osservazione su questa versione più tranquilla della località veneta. Affacciato direttamente sulla spiaggia, l’albergo mette insieme l’architettura contemporanea di Richard Meier, gli interni di Matteo Thun e una formula di soggiorno che permette di organizzare la giornata senza allontanarsi troppo: si può scendere a colazione, concedersi un trattamento alla spa, fermarsi a pranzo e ritrovare il mare appena fuori dalla porta. È un hotel frequentato anche da molte famiglie, con bambini che attraversano la hall e spazi pensati per il gioco. L’atmosfera è informale e il personale contribuisce a far sentire gli ospiti a proprio agio. E poi c’è l’arte: durante il nostro soggiorno, tra le aree comuni, abbiamo incontrato le opere esposte in hotel e un illustratore al lavoro nella hall.

Un progetto nato prima dell’hotel

La storia del Falkensteiner di Jesolo comincia prima della sua apertura, nel 2015. L’albergo fa infatti parte di un progetto più ampio, lo Jesolo Lido Village, disegnato dallo studio dell’architetto statunitense Richard Meier e realizzato in più fasi. Prima dell’hotel erano già arrivate le Pool Houses, un complesso di residenze organizzate intorno a un giardino con piscina, e le Beach Houses, appartamenti più vicini al mare. Il Falkensteiner si è aggiunto successivamente, inserendosi in un progetto che aveva già cambiato il volto di questo tratto di litorale.

Quando inizia il lavoro sullo Jesolo Lido Village, nei primi anni Duemila, Meier è già un architetto affermato. Nato nel 1934, ha vinto il Pritzker Prize nel 1984 e ha alle spalle progetti come il Getty Center di Los Angeles e il Museo d’arte contemporanea di Barcellona. A Roma ha firmato anche l’edificio che custodisce l’Ara Pacis. Nel suo lavoro tornano spesso il bianco, le linee geometriche e la ricerca della luce. Elementi che si ritrovano anche a Jesolo, dove il complesso alterna edifici, vetrate e spazi aperti in direzione della spiaggia. C’è una curiosità nell’indirizzo dell’hotel: si trova in piazza Le Corbusier, dedicata all’architetto che Meier ha indicato tra le influenze importanti per il suo lavoro.

Per gli interni del Falkensteiner la scelta è caduta invece su Matteo Thun, architetto e designer nato a Bolzano. Nel 1981 è stato tra i fondatori di Memphis, il gruppo nato intorno a Ettore Sottsass che ha attraversato il design degli anni Ottanta con forme, colori e oggetti fuori dagli schemi. A Jesolo il suo studio ha lavorato agli ambienti dell’hotel guardando ai colori del cielo, della spiaggia e della laguna veneziana. Negli interni arrivano anche suggestioni che richiamano Miami, tra Art Déco e Pop Art: una combinazione che accompagna gli ospiti dalle aree comuni alle camere.

Nel 2021 la struttura è stata ampliata con una nuova ala, nuove suite e appartamenti, insieme a un intervento sugli spazi dedicati alla ristorazione e al benessere. Il nome Falkensteiner porta invece molto più lontano, fino a Casteldarne, in Alto Adige, dove nel 1957 Maria e Josef Falkensteiner aprono una pensione. Da quell’attività di famiglia nascerà un gruppo alberghiero internazionale, oggi con sede a Vienna, che decenni dopo sceglierà anche Jesolo per uno dei suoi progetti.

Una suite, una terrazza e uno scorcio di mare

La nostra sistemazione è una Sandolo Suite Superior con vista mare laterale. La prima cosa che colpisce è lo spazio: più che una camera d’albergo, l’impressione è quella di entrare in una piccola casa, con una zona giorno ampia, l’angolo cottura e la camera da letto separata. Quest’ultima è uno degli ambienti più belli della suite. Si affaccia sulla sala e può essere riparata da tende che scorrono lungo una rotaia sul soffitto, creando uno spazio più raccolto intorno al letto. Fuori c’è un terrazzo largo, dove fermarsi a guardare il tratto di mare che si apre tra gli edifici.

È da qui che, nelle prime ore del mattino, si vedono le persone già in cammino sul lungomare. Un’abitudine che incuriosisce chi, in vacanza, normalmente penserebbe a restare ancora un po’ sotto le coperte. Ma il mare d’autunno ha un ritmo tutto suo e invita a seguirlo, anche solo con lo sguardo.

A tavola, senza fretta

La mezza pensione, con colazione all’Artigiani Restaurant & Market e cena al PURO, è una delle formule che preferisco quando viaggio: sapere di non dover organizzare ogni pasto aiuta a rallentare davvero. E per le famiglie, numerose durante il nostro soggiorno, è anche una soluzione pratica. A cena si può scegliere tra il buffet e i piatti preparati al momento, dalla pasta alla pizza. Viaggiavo sola e il personale, gentile e informale, si è fermato a farmi compagnia: uno di quei piccoli incontri che restano nel ricordo di un viaggio. Anche la colazione offre una scelta ampia, tra dolce e salato. Per chi, come me, al mattino mangia poco, il buffet è soprattutto uno spettacolo da osservare prima di scegliere con calma da dove cominciare.

Un massaggio, una libreria e l’arte negli spazi comuni

Tra gli ambienti dell’hotel c’è l’Acquapura SPA, dedicata al benessere. L’albergo dispone anche di piscine, oltre a spazi comuni pensati per momenti diversi della giornata: un’area giochi, una libreria e luoghi in cui fermarsi semplicemente a leggere o osservare ciò che accade intorno. A dare un carattere particolare a questi ambienti è anche la presenza dell’arte. Durante la visita abbiamo incontrato dipinti e sculture negli spazi dell’hotel, tra scaffali, pareti e passaggi. Il primo appuntamento della rassegna Art Talks ha messo in dialogo proprio la pittura di Luigi Ballarin e la scultura di Valerio Bacciolo, all’interno di un programma che intreccia arte e mestieri legati al territorio.

LEGGI ANCHE: Mitja Bokun a Jesolo, il disegno come pratica da condividere

Nella hall, invece, abbiamo incontrato Mitja Bokun. L’illustratore sloveno era ospite della prima residenza d’artista dell’hotel, Art Studio: per una settimana ha lavorato davanti agli ospiti, tra schizzi, acquerelli, ritratti e vedute. Il suo tavolo diventava così un luogo di passaggio e di incontro, dove fermarsi a curiosare o tornare per vedere come procedeva un disegno. Per noi è stata anche l’occasione per parlare con lui del suo lavoro e di che cosa succede quando il processo creativo esce dallo studio e incontra il pubblico.

OroBlu, una seggiovia sulla spiaggia

Oltre all’arte, in autunno nell’hotel sono giunte tre cabine da seggiovia. È l’iniziativa OroBlu, il nuovo progetto del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo che porta un frammento di montagna sulla costa adriatica. Le cabine, recuperate e restaurate, sono state sistemate sulla spiaggia di fronte all’hotel e trasformate in piccoli spazi riservati per un’esperienza gastronomica. L’idea nasce dall’incontro tra le origini altoatesine del gruppo Falkensteiner e il paesaggio marino che circonda la struttura. Anche il nome gioca con la luce del litorale: unisce l’oro all’ora blu, il momento del crepuscolo in cui il cielo cambia colore prima di lasciare spazio alla notte. OroBlu è aperto anche a chi non soggiorna in hotel e propone esperienze dalla colazione alla cena. La sera si può scegliere tra tre menu degustazione di sette portate, dedicati alla cucina vegetale, alla carne o al pesce.

«Con OroBlu abbiamo voluto portare a Jesolo un’esperienza che raccontasse in modo originale l’identità di Falkensteiner, unendo le nostre radici alpine al fascino del mare Adriatico. Le cabine da seggiovia, trasformate in spazi esclusivi direttamente sulla spiaggia, diventano il luogo in cui gastronomia, atmosfera e paesaggio si incontrano, dando vita a un’esperienza fuori dall’ordinario. È un progetto che arricchisce la proposta del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo e che desideriamo condividere non soltanto con i nostri ospiti, ma anche con il territorio, offrendo un nuovo modo di vivere il mare anche nei mesi più freddi», spiega Vito Alesi, General Manager del Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.

Jesolo, quando l’estate è finita

Fuori dall’hotel c’è una città che, in questa stagione, sembra prendersi una pausa. Durante la nostra passeggiata abbiamo trovato diversi negozi chiusi e strade meno frequentate: chi cerca il movimento della Jesolo estiva potrebbe percepirla un po’ spenta. Ma per chi desidera qualche giorno più tranquillo, è proprio questo cambio di ritmo a renderla interessante.

Il punto di forza resta il mare, da seguire a piedi lungo la passeggiata che costeggia la spiaggia. A un certo punto ci si imbatte anche in cartelli che fanno sorridere: un tratto è dedicato ai Pooh, un altro a Bebe Vio. Incontri inattesi che accompagnano il percorso tra gli edifici, la sabbia e l’Adriatico. La mattina dopo, dal terrazzo, la scena è già ricominciata: qualcuno cammina lungo la riva, il mare è davanti e la giornata deve ancora decidere che cosa diventare. Questa volta si può anche non decidere subito.