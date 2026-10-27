Il 30 e 31 ottobre torna Monsterland, con 13 palchi, oltre 100 artisti, un luna park horror e una notte di musica fino all’alba.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si prepara a cambiare completamente volto per Halloween. Niente motori in pista, ma 13 palchi, oltre 100 artisti, giostre horror, spettacoli e performance che trasformeranno il circuito in una gigantesca città dell’intrattenimento. Il 30 e 31 ottobre 2026 torna infatti Monsterland Halloween Festival, arrivato alla sua sedicesima edizione.

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La manifestazione, prodotta da Unconventional Events di William Gay, si sviluppa quest’anno su due giornate. Venerdì 30 ottobre sarà la volta di Monsterland in Town, con DJ set nei locali del centro di Imola e una Monster Invasion che porterà creature e personaggi dell’immaginario horror per le strade della città. Sabato 31 ottobre il festival si sposterà all’Autodromo, dove la festa proseguirà dalle 16 alle 5 del mattino.

Da Salmo a Guè, gli artisti di Monsterland 2026

La lineup attraversa rap, urban, house, techno e musica elettronica. Tra i protagonisti dell’Horror Warehouse Stage ci saranno Salmo, Guè, Kid Yugi, Noyz Narcos e Artie 5ive. Il Witch Forest Stage ospiterà invece Loco Dice, Marco Carola e Paco Osuna, mentre sul palco Galactica by Cocoricò si alterneranno, tra gli altri, Paolo Ferrara, Luca Agnelli e Fantasm. La musica sarà accompagnata da un programma di attrazioni che comprende un Horror Luna Park, Escape Room, Wrestling Arena e spettacoli di freestyle motocross, oltre a installazioni scenografiche e performance itineranti. Rispetto alle precedenti edizioni, il festival avrà a disposizione 7.000 metri quadrati in più.

«Monsterland nasce 16 anni fa da un’idea ambiziosa: creare qualcosa che andasse oltre il concetto tradizionale di evento, trasformando Halloween in un’esperienza collettiva unica. – racconta William Gay, CEO di Unconventional Events – Vogliamo trasformare un luogo simbolo del motorsport in una vera e propria città dell’intrattenimento, capace di attrarre decine di migliaia di persone dall’Italia e dall’estero». «L’anno scorso abbiamo studiato questa location fantastica e abbiamo deciso di essere qui per quest’anno e anche per le prossime edizioni. – continua – Ci saranno tante novità, tante migliorie, ad esempio 7.000 metri quadrati in più di area evento. Tutte le tensostrutture verranno allargate di circa il doppio per ospitare ancora meglio il pubblico previsto».

Le novità tra la città e l’Autodromo

Tra le novità del 2026 c’è anche la Monster House, ospitata negli spazi dell’Osservanza, l’ex ospedale psichiatrico di Imola, che accoglierà esperienze immersive a tema horror. All’Autodromo debutterà invece la VIP Terrace, con una proposta gastronomica curata dal ristorante San Domenico di Imola, due stelle Michelin, e un programma di cocktail e intrattenimento firmato Cocktail Circus.

«È l’occasione per vivere di più anche la città. Per questo abbiamo scelto insieme di aprire alcuni luoghi, penso ai bar, alle attività del centro, per vivere musica, esperienze e anche delle connessioni», spiega il sindaco Marco Panieri.

Nelle prime quindici edizioni, secondo i dati diffusi dagli organizzatori, Monsterland ha accolto oltre 340.000 partecipanti provenienti da più di 50 Paesi. Nel 2025 le presenze hanno superato quota 42.000. I biglietti per Monsterland Halloween Festival 2026 sono disponibili sui siti ufficiali monsterland.it e TicketSms.