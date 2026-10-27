Sabato 31 ottobre il parco romano ospita tre festival musicali, DJ set, spettacoli horror e un’esperienza ispirata al clown di IT. Le attrazioni resteranno aperte fino alle 23, mentre la festa proseguirà fino al mattino.

Tre festival musicali, un incontro ravvicinato con Pennywise e una notte che proseguirà fino alle prime luci dell’alba. Sabato 31 ottobre 2026 Cinecittà World celebra Halloween con un programma speciale che trasformerà il parco divertimenti di Roma in una grande festa tra musica, cinema horror e spettacoli dal vivo. La giornata inizierà alle 11 del mattino, mentre le attrazioni resteranno aperte fino alle 23. Poi spazio alla musica e ai DJ set, con tre eventi dedicati a pubblici e generi musicali differenti.

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Sick Luke e i tre festival di Halloween

Tra gli ospiti più attesi c’è Sick Luke, produttore della scena rap e trap italiana, protagonista di un DJ set all’Halloween Requiem Festival. Il Dead West Halloween Festival porterà invece l’atmosfera di un paese fantasma nel Far West di Cinecittà World, tra cowboy non-morti, sceriffi scheletro e personaggi horror. La festa sarà accompagnata da DJ set, spettacoli con sputafuoco, street performer e attori pronti a sorprendere il pubblico.

Per gli appassionati di musica elettronica e techno ci sarà infine Rome Halloween Takeover by 240Km/H, con il format Neon. L’evento si svolgerà su un grande palco indoor, tra laser show, street food e i DJ set di Adrián Mills, Fumi, Dvaid f2f Wilderích e Trixie. Tre appuntamenti che porteranno la notte di Halloween oltre la consueta programmazione del parco, trasformandola in una maratona musicale fino all’alba.

Pennywise arriva a Cinecittà World: l’omaggio a Tim Curry

Non mancherà il cinema horror, con un’esperienza speciale dedicata a uno dei personaggi più riconoscibili del genere: Pennywise, il clown di IT. Il 31 ottobre debutta Find IT: lo vuoi un palloncino colorato?, un’esperienza che porterà nel parco un interprete italiano del celebre personaggio, pronto a comparire a sorpresa tra i visitatori e le scenografie horror.

L’iniziativa fa parte dell’omaggio di Cinecittà World a Tim Curry, attore che ha interpretato Pennywise nella miniserie televisiva IT del 1990 e l’indimenticabile Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show. Due personaggi diventati icone dell’immaginario cinematografico horror, che tornano a essere protagonisti anche attraverso gli spettacoli e le ambientazioni del parco.

Le altre attrazioni horror fino al 1° novembre

Il programma di Halloween proseguirà fino a domenica 1° novembre, con esperienze pensate sia per gli appassionati dell’horror sia per le famiglie. Tra le attrazioni figurano The Haunted Theatre, il percorso ambientato in un vecchio teatro di Broadway abitato da anime dannate, e la Horror House, con scenografie cinematografiche e attori dal vivo. Per chi preferisce le montagne russe c’è Inferno, il roller coaster indoor ispirato ai gironi danteschi.

Ai più piccoli sono dedicati Spooky Town Playground e il Villaggio Piccoli Brividi, tra labirinti di paglia, streghe e attività di truccabimbi. Completano il programma spettacoli come The Last Night Horror Show, liberamente ispirato a The Rocky Horror Picture Show, Ciak, si muore dal ridere!, La Leggenda di Black Town e lo stunt show Motori, Ciak… Azione!.

L’appuntamento principale è per sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 11 fino alle prime luci dell’alba. Le attrazioni resteranno aperte fino alle 23, mentre la programmazione musicale proseguirà durante la notte. Le altre esperienze a tema Halloween saranno disponibili fino al 1° novembre. Per informazioni su biglietti, modalità di accesso ai singoli festival e programma aggiornato è possibile consultare il sito ufficiale di Cinecittà World.

Attenzione ai biglietti: l’ingresso standard per Halloween Night non comprende l’accesso all’Halloween Requiem Festival, al Dead West Halloween Festival e al Rome Halloween Takeover. Per partecipare ai singoli eventi musicali è necessario acquistare il relativo biglietto dedicato, secondo le indicazioni disponibili sul sito ufficiale di Cinecittà World.