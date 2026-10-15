Dal Cenacolo Vinciano al Castello Sforzesco, dai Navigli alla Pinacoteca Ambrosiana: con Ad Artem un programma di tour, visite guidate e cacce al tesoro per riscoprire la Milano di Leonardo.

Ad Artem, concessionaria ufficiale per le attività didattiche e culturali al Castello Sforzesco, alla Pinacoteca Ambrosiana e al Cenacolo Vinciano, dedica un ampio programma di visite guidate e tour alla Milano di Leonardo da Vinci. Dai musei alle chiese, fino al disegno urbano dei Navigli, le proposte accompagnano scuole, gruppi e singoli visitatori alla scoperta delle tracce lasciate dall’artista in città.

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Leonardo e Milano: vent’anni che hanno fatto la storia

Leonardo da Vinci arriva a Milano nel 1482, a trent’anni, e vi resta fino alla conquista francese del 1499-1500. Torna poi nel 1506 e rimane fino al 1513: oltre vent’anni complessivi, la stagione più lunga e feconda della sua attività. Qui dipinge l’Ultima Cena nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, progetta per il tiburio del Duomo, studia le conche dei Navigli e trasforma ambienti del Castello Sforzesco in veri e propri giardini dipinti. Oggi il suo passaggio è leggibile in una trama diffusa di opere, architetture e documenti che il programma di Ad Artem ricompone in un itinerario unitario.

A sottolineare il legame profondo tra il genio vinciano e la città è anche Furio Bringhenti, responsabile della progettazione di Ad Artem, che ricorda come «Leonardo ha passato a Milano praticamente un terzo della sua vita e di tracce, nella nostra città, ne ha lasciate moltissime». Dal Cenacolo agli ambienti dell’attuale Palazzo Reale, dove un tempo aveva lo studio, il racconto su Leonardo a Milano è potenzialmente infinito e trova in queste attività un modo accessibile e coinvolgente per essere esplorato.

Tour cittadini, musei e format ludici

Il cuore dell’offerta è la sezione dedicata alla città di Leonardo: il tour You Are Leo, firmato in esclusiva da Ad Artem, e la nuova caccia al tesoro Leonardo Genio di Corte portano i partecipanti dal centro storico ai Navigli, passando per la Corte Vecchia (oggi Palazzo Reale), il Duomo e la Conca dell’Incoronata in via San Marco. I percorsi sono pensati per scuole e gruppi, ma anche per pubblico individuale, con appuntamenti a calendario nel fine settimana e in alcuni giorni feriali.

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Il Castello Sforzesco è l’altro grande polo del progetto. Qui le visite ufficiali curate da Ad Artem attraversano la Sala delle Asse, dove Leonardo dipinge un pergolato di rami, foglie e radici che avvolge pareti e volta, la Cappella Ducale con la Madonna del Coazzone e la leonardesca Madonna Lia, la Corte Ducale e la Torre del Filarete. Per le scuole sono previste visite-laboratorio e cacce al tesoro, mentre il format Sotterranei in giallo trasforma i sotterranei del Castello in un’indagine da risolvere, con Leonardo stesso tra i sospettati.

Pinacoteca Ambrosiana, Cenacolo e appuntamenti a calendario

Alla Pinacoteca Ambrosiana, dove Ad Artem cura la didattica ufficiale, il percorso mette in dialogo il Ritratto di musico di Leonardo con la Canestra di frutta di Caravaggio, concludendosi nella Sala Federiciana davanti ai fogli del Codice Atlantico esposti a rotazione. Nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, invece, le visite al Cenacolo Vinciano permettono di osservare da vicino l’Ultima Cena, la sua architettura dipinta e la complessa storia conservativa dell’opera, accessibile solo su prenotazione.

Le attività sono costruite su misura per fasce d’età e interessi: dalle scuole di ogni ordine e grado ai gruppi di adulti, fino alle famiglie. Per il pubblico individuale sono previste visite guidate serali in occasione delle aperture prolungate dei musei, tour cittadini anche infrasettimanali e webinar di approfondimento, come l’incontro online Leonardo a Milano tenuto da Furio Bringhenti. Su richiesta, la partecipazione ai webinar può valere come formazione per gli insegnanti, con rilascio di attestato.

Il programma conferma la vocazione di Ad Artem come realtà di riferimento per la divulgazione culturale milanese: fondata nel 1993, oggi è concessionaria ufficiale per Ministero della Cultura e Comune di Milano in numerosi musei cittadini e ogni anno coinvolge centinaia di migliaia di persone in visite, laboratori e tour. I Luoghi di Leonardo a Milano si inseriscono in questo quadro come un’occasione privilegiata per rileggere la città attraverso lo sguardo del suo artista forse più iconico.

Foto: Ufficio Stampa