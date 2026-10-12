Dalle centrali elettriche diventate musei agli antichi birrifici, otto itinerari in bicicletta raccontano un’altra Berlino. Un viaggio nella memoria industriale della capitale tedesca con il Berliner Zentrum Industriekultur.

A Berlino il passato industriale non è soltanto qualcosa da conservare. È qualcosa che si può attraversare, abitare, trasformare. Le vecchie centrali elettriche diventano luoghi della cultura, i birrifici ospitano musei e gallerie, le fabbriche continuano a produrre oppure trovano nuove funzioni. E spesso, per capire davvero la città, basta chiedersi che cosa ci fosse prima. È da questa prospettiva che lavora il Berliner Zentrum Industriekultur (bzi), il centro dedicato alla valorizzazione della cultura industriale berlinese, nato dalla collaborazione tra la Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, la Fondazione del Deutsches Technikmuseum e le istituzioni cittadine.

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bzi – Ausbesserungswerk SOW – Andreas FranzXaver Suess

La sua missione è rendere visibile un patrimonio che racconta non soltanto la storia della produzione, ma anche quella delle persone, dell’architettura e delle trasformazioni urbane. Attraverso ricerca, iniziative culturali, strumenti digitali e itinerari, il bzi invita a guardare Berlino come un grande museo a cielo aperto. Tra i progetti più interessanti ci sono otto percorsi ciclabili, sviluppati tra il 2018 e il 2024, che attraversano quartieri centrali e periferici alla ricerca delle tracce della città industriale.

Otto itinerari per scoprire la Berlino che non si vede

A raccontare il progetto a Revenews è Dorothee Haffner, del Berliner Zentrum Industriekultur: «Dal 2018 al 2024 abbiamo sviluppato in totale otto percorsi ciclabili legati alla cultura industriale di Berlino. I percorsi sono di grande successo e uno strumento turistico molto importante per la città. La sua lunghezza varia tra i 20 e i 25 km, uno di essi è addirittura di soli 8,5 km e porta il titolo Flieger und Feldlerchen, attraversando il Tempelhofer Feld davanti al aereoporto famosissimo di Tempelhof. Ogni percorso ha un tema e conduce lungo piste ciclabili, strade sul lungofiume e strade secondarie tranquille attraverso una parte di Berlino: in parte nel centro, ma anche attraverso il Grunewald (percorso 6) o verso il Wannsee (percorso 8). Si possono scoprire luoghi interessanti e storie emozionanti, mentre durante le pause ristoranti e caffè attirano con un fascino particolare legato alla cultura industriale. I percorsi sono disponibili sull’app di navigazione Komoot e i volantini sono disponibili online in formato pdf».

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Non si tratta, dunque, di semplici tragitti tra monumenti. Ogni itinerario ricostruisce una parte della storia economica e sociale di Berlino, collegando luoghi che apparentemente non hanno nulla in comune. Si passa dall’industria elettrica alle ferrovie, dalla produzione della birra agli aeroporti, dai grandi complessi manifatturieri alle infrastrutture che hanno permesso alla metropoli di crescere.

Luce calda e birra fresca: quando Berlino era un’Elektropolis

Uno degli itinerari più curiosi si intitola Warmes Licht und kühles Bier, letteralmente Luce calda e birra fresca. È un percorso di 25 chilometri e 18 tappe che collega i luoghi dell’industria elettrica con gli antichi birrifici della città. L’accostamento è meno insolito di quanto sembri. Nella seconda metà dell’Ottocento Berlino diventò uno dei grandi centri europei dell’industria elettrica. Qui si svilupparono aziende come Siemens e AEG, mentre la crescita della popolazione operaia contribuiva all’espansione della produzione industriale di birra.

bzi AEG Moabit – Andreas FranzXaver Suess

Un’intera geografia urbana nacque così intorno all’elettricità e ai birrifici, in particolare a Prenzlauer Berg, dove la conformazione del terreno permetteva di scavare grandi cantine per la conservazione della birra. Oggi molti di questi edifici hanno cambiato funzione. L’E-WERK, costruito originariamente come centrale elettrica nel 1885, divenne dopo la riunificazione uno dei luoghi simbolo della scena techno berlinese. Dal 2026 ospita temporaneamente anche le attività della Deutsche Kinemathek, con esposizioni e programmi dedicati al cinema e alla cultura audiovisiva.

bzi Waldenser Hof – Andreas FranzXaver Suess

Un altro esempio è la KulturBrauerei, l’ex complesso della birreria Schultheiss a Prenzlauer Berg, trasformato in uno spazio che ospita cinema, locali, attività culturali e un museo dedicato alla vita quotidiana nella DDR. Al Pfefferberg, invece, gli edifici dell’antico birrificio convivono con l’Aedes Architecture Forum, il Museum für Architekturzeichnung, gallerie, teatri e spazi di ristorazione. Ma questo itinerario permette anche di scoprire luoghi meno conosciuti, come il Gasometer Fichtebunker, un antico gasometro successivamente trasformato in rifugio, visitabile attraverso le iniziative dei Berliner Unterwelten, oppure gli Höfe am Südstern, dove abitazioni e spazi produttivi raccontano la convivenza tra vita quotidiana e industria.

Innovazione ed eleganza: le fabbriche che sembrano cattedrali

Un secondo percorso suggerito dal bzi si intitola Innovation und Eleganz, Innovazione ed eleganza, e attraversa alcuni dei quartieri più rappresentativi della Berlino industriale, tra Charlottenburg, Tiergarten e Mitte. Qui il filo conduttore è il rapporto tra tecnologia, architettura e design. Una delle tappe più importanti è l’AEG-Turbinenhalle, progettata da Peter Behrens all’inizio del Novecento. Con la sua imponente struttura di acciaio e vetro, l’edificio è considerato uno dei capolavori dell’architettura industriale moderna. È una vera cattedrale della produzione, ma con una particolarità: non è diventata un museo. La fabbrica è ancora utilizzata per attività industriali e può essere osservata soltanto dall’esterno.

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Poco distante, un’altra tappa racconta una storia diversa, quella della Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM), la storica manifattura reale di porcellana di Berlino. Qui la produzione artigianale continua ancora oggi e il pubblico può avvicinarsi alla storia e alle tecniche della lavorazione attraverso gli spazi espositivi. C’è poi il vecchio deposito tranviario di Moabit, oggi sede della Classic Remise Berlin, dove l’architettura industriale accoglie automobili storiche e da collezione. Sono tre modi differenti di conservare il patrimonio industriale: continuare a produrre, mantenere vivo un sapere artigianale oppure trasformare un luogo di lavoro in uno spazio dedicato alla memoria e alla passione per la tecnica.

Come visitare la Berlino industriale in bicicletta

Gli otto itinerari del bzi hanno lunghezze comprese tra 8,5 e 25 chilometri e possono essere esplorati autonomamente, seguendo le indicazioni disponibili sul sito ufficiale. Ogni percorso è accompagnato da materiali informativi, mappe, file GPX e tracce consultabili anche attraverso l’app Komoot. Il bzi consiglia di dedicare un’intera giornata a ciascun itinerario, così da avere il tempo di fermarsi nei luoghi più interessanti. Il percorso più breve, Flieger und Feldlerchen, attraversa il Tempelhofer Feld, l’enorme spazio verde ricavato dall’ex aeroporto di Tempelhof. Quelli più lunghi si spingono invece fino al Grunewald, ai laghi e alle aree occidentali della città.

bzi Siemensbahn – Andreas_FranzXaver Suess

È un modo di viaggiare che invita a rallentare e a osservare Berlino al di là delle sue attrazioni più conosciute. Perché nella capitale tedesca il passato industriale non vive soltanto nei musei. È nei muri di mattoni rossi, nelle vecchie insegne, nelle ciminiere e nelle architetture sopravvissute a trasformazioni politiche e urbanistiche radicali. E ogni volta che un edificio cambia funzione senza perdere la propria identità, Berlino aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia, senza cancellare completamente quelli precedenti.

Info: Tutti gli otto itinerari ciclabili, con mappe e GPX.

Foto Preview: bzi – Osram Glasfabrik Andreas FranzXaver Suess.