Un itinerario nel cuore di Roma tra San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino e Santa Maria del Popolo per ammirare gratuitamente sei capolavori assoluti di Caravaggio custoditi nelle chiese.

Un itinerario caravaggesco a ingresso libero

Chi pensa che per ammirare un capolavoro di Caravaggio a Roma serva per forza un biglietto si sbaglia: nel cuore della città esiste un percorso che permette di vedere sei opere del maestro in modo completamente gratuito e senza fare code, semplicemente entrando in tre chiese del centro storico. Si tratta di un piccolo tour che unisce spiritualità, storia dell’arte e quotidianità urbana, dal quale emerge tutta la rivoluzione dello sguardo caravaggesco.

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San Luigi dei Francesi: il ciclo di San Matteo nella Cappella Contarelli

Il viaggio parte dalla chiesa di San Luigi dei Francesi, considerata il luogo simbolo del rapporto tra Caravaggio e Roma. Nella Cappella Contarelli è conservato il celebre ciclo dedicato a San Matteo, realizzato tra il 1599 e il 1602: La vocazione di San Matteo, Il martirio di San Matteo e San Matteo e l’angelo. Queste tre tele segnarono una svolta nella pittura europea grazie al realismo diretto e all’uso rivoluzionario della luce, che trasforma la scena sacra in un frammento di vita quotidiana, afferrato con una potenza quasi teatrale.

La Cappella Contarelli è considerata una delle decorazioni religiose più emblematiche del periodo barocco e attira ogni anno migliaia di visitatori per le tre rappresentazioni dell’apostolo. È anche al centro di studi e giornate di approfondimento dedicate a San Matteo, ai soggetti e alle narrazioni dei dipinti e alla nascita di un nuovo genere di pittura religiosa, capace di influenzare tanto il passato quanto il presente.

Sant’Agostino: la rivoluzione della Madonna dei Pellegrini

A pochi passi da Piazza Navona, nella Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, Caravaggio firma uno dei dipinti più discussi della sua epoca: la Madonna dei Pellegrini, realizzata tra il 1604 e il 1606. È la pala d’altare della cappella Cavalletti e raffigura la Vergine con il Bambino in punta di piedi sulla soglia della Santa Casa, venerata da due pellegrini dalle vesti consunte.

Caravaggio sceglie di rappresentare i due fedeli come popolani, con i bastoni da viaggio e i celebri piedi sporchi, dettagli che suscitarono scandalo proprio perché troppo legati alla realtà. La Vergine non appare come una figura idealizzata, ma come una donna comune che accoglie pellegrini segnati dalla fatica del cammino. Questi elementi rimandano alla povertà e alla vicinanza del pittore alle correnti pauperistiche del tempo, critiche nei confronti del lusso della Chiesa. Il risultato è una scena sorprendentemente umana, in cui il divino si avvicina alla concretezza della vita quotidiana dei credenti.

Santa Maria del Popolo: la Cappella Cerasi tra martirio e conversione

Terza tappa dell’itinerario è la Basilica di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. A sinistra dell’altare maggiore si apre la Cappella Cerasi, o dell’Assunta o dei Santi Pietro e Paolo, uno dei luoghi cardine per comprendere la pittura dei primi anni del Seicento romano. Qui si misurano, negli anni tra il 1600 e il 1601, le personalità di Caravaggio e Annibale Carracci: sull’altare campeggia l’Assunzione della Vergine di Carracci, mentre sulle pareti laterali si trovano due fra i capolavori caravaggeschi più intensi, la Crocifissione di San Pietro e la Conversione di San Paolo.

Nella Crocifissione di San Pietro, sulla parete sinistra, vediamo l’apostolo issato sulla croce a testa in giù, per sua stessa volontà, perché non si ritiene degno di morire come Cristo. Non c’è un vero rapporto gerarchico tra le figure: tutti i personaggi sono protagonisti del martirio, ciascuno con il proprio ruolo, e insieme corpi e assi della croce formano una grande X che struttura l’intera composizione. Lo sfondo resta immerso nel buio, mentre i corpi, piegati dalla fatica e dal dolore, sembrano fuoriuscire dallo spazio della tela con una potenza tridimensionale impressionante.

La luce, come spesso accade in Caravaggio, è l’elemento decisivo: investe la croce e il crocifisso, simboli della Chiesa che nasce dal martirio di Pietro, e avvolge anche gli aguzzini, qui non resi come carnefici brutali ma come operai comuni, presi dal loro lavoro faticoso. Colpisce la precisione dei dettagli: le venature delle assi di legno, il piede sporco di chi spinge la croce con la schiena, le rughe del volto di uno dei carnefici, persino il riflesso della luce sulle unghie di San Pietro.

La conversione di San Paolo

Sulla parete destra, la Conversione di San Paolo racconta il momento decisivo in cui Saulo, persecutore dei cristiani, sulla via di Damasco vede il Cristo in una luce accecante che gli chiede perché lo perseguita e lo chiama a diventare suo seguace. La scena non è però dominata dal santo, ma dal suo cavallo, trattenuto da un vecchio palafreniere, mentre Paolo giace a terra, gli occhi chiusi e le braccia aperte in un gesto che suggella la sua definitiva accettazione della volontà divina.

Colpisce l’assenza del Cristo, in linea con il programma iconografico e con il realismo del pittore: Gesù è già risorto al momento della conversione di Paolo e rappresentarlo in scena avrebbe tradito la verosimiglianza del racconto. Non a caso una parte della critica ha ribattezzato il quadro Conversione del Cavallo, tanta è la presenza dell’animale, che incarna la parte irrazionale e bestiale del peccato, mentre il vecchio palafreniere rappresenta la Ragione. La luce, simbolo della Grazia divina, irrompe nella tenebra del peccato – il fondo nero del dipinto – e nello stesso tempo esalta i volumi delle figure, che sembrano entrare nello spazio dello spettatore.

Un percorso nel centro storico, a costo zero

I sei capolavori di Caravaggio conservati tra San Luigi dei Francesi, Sant’Agostino e Santa Maria del Popolo compongono così un itinerario unico nel centro storico di Roma. Si possono ammirare gratuitamente, senza biglietto e senza le lunghe code dei grandi musei, basta sapere dove andare e varcare la soglia di queste chiese. Un modo semplice ma potentissimo per incontrare da vicino l’arte di Caravaggio là dove è nata, tra penombre di cappelle laterali, pellegrini scalzi e cavalli accecati dalla luce.

Foto: Ufficio Stampa