Da Favignana alla California fino all’Inghilterra georgiana, alcuni alloggi Airbnb trasformano l’immaginario di film e serie cult in esperienze reali tra mare, deserti rosa e atmosfere austeniane.

Airbnb si inserisce in un panorama in cui viaggi e intrattenimento si intrecciano sempre di più, con cinema e serie TV capaci di trasformare i luoghi reali in destinazioni dell’immaginario contemporaneo. Secondo Future Market Insights, il fenomeno del cineturismo è in forte crescita e potrebbe raggiungere un valore di 157,5 miliardi di dollari entro il 2036, rispetto ai 71,6 miliardi del 2026, con un tasso di crescita annuo composto dell’8,2%.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

In questo contesto la piattaforma di ospitalità si propone come punto di incontro tra schermo e realtà, offrendo soggiorni che richiamano le atmosfere delle produzioni più amate. Non solo visite a una destinazione, ma immersioni nei suoi luoghi, nella sua architettura e nella sua identità culturale, seguendo le tracce di film e serie che segnano l’immaginario collettivo.

Cineturismo tra Favignana, Palm Springs e la frontiera americana

Tra le proposte spiccano gli alloggi ispirati al nuovo film The Odyssey, alla serie Elle – prequel di Legally Blonde – e al reboot de La casa nella prateria. Dalle acque turchesi di Favignana alle campagne della California, fino ai deserti glamour di Palm Springs, ogni scenario diventa un’estensione naturale dei set, trasformando l’ispirazione cinematografica in esperienza di viaggio.

A Favignana un appartamento affacciato sulla baia del porto, a pochi passi da Spiaggia Praia, offre una terrazza vista mare sospesa tra tetti e orizzonte. Qui la luce intensa, gli interni semplici ma accoglienti e la vicinanza ai paesaggi marini che hanno ispirato The Odyssey, in arrivo in Italia il 16 luglio, permettono di ritrovare sul posto le suggestioni del grande schermo.

Sulla stessa isola un tradizionale baglio immerso tra antiche cave di tufo, muretti in pietra e giardini mediterranei richiama ancora l’epica omerica. La posizione appartata, a pochi minuti dal Castello di Santa Caterina, e il paesaggio modellato dal mare evocano la nuova rilettura cinematografica dell’Odissea firmata da Christopher Nolan, tra senso del viaggio, esplorazione e Mediterraneo mitologico.

LEGGI ANCHE: Mostre immersive Milano 2026, tra arte e tecnologia

Dall’altra parte dell’Atlantico, tra Moorpark e Simi Valley, nella Contea di Ventura, una casa immersa in una proprietà agricola di circa 20 acri riporta ai paesaggi rurali de La casa nella prateria. In vista dell’arrivo in streaming, il 9 luglio 2026, del reboot della serie, il soggiorno consente di riscoprire agrumeti, coltivazioni di avocado e dolci colline californiane che hanno contribuito a definire l’immaginario della frontiera americana.

Dal rosa pop di Elle alle atmosfere austeniane in Inghilterra

Nel cuore di Palm Springs una casa in stile mid-century modern incarna l’immaginario glamour e giocoso di Elle, la nuova serie prequel di Legally Blonde che ha debuttato su Prime Video l’1 luglio 2026. Dettagli retrò, tonalità vivaci e spazi pensati per il relax all’aperto, tra piscina privata, patio attrezzato e interni dal carattere iconico anni Sessanta, costruiscono un’esperienza immersiva dove design e colore diventano protagonisti.

Il viaggio nell’immaginario prosegue nel Regno Unito, tra borghi medievali e città georgiane che richiamano Orgoglio e pregiudizio, nuova serie attesa nell’autunno del 2026. A Rye, nel Sussex orientale, Monastery Cottage è annesso a un monastero del XIV secolo e arredato in stile georgiano, con grande attenzione ai dettagli. Strade acciottolate, architetture d’epoca e fascino senza tempo del borgo contribuiscono a restituire l’Inghilterra raccontata da Jane Austen.

A Bath, lungo Great Pulteney Street, un appartamento d’epoca del 1789 ospitato in una tradizionale townhouse del XVIII secolo unisce elementi originali e interni contemporanei. La posizione centrale consente di raggiungere a piedi i principali luoghi d’interesse, immersi in un’atmosfera colta e romantica che richiama le ambientazioni di Orgoglio e pregiudizio, tra architetture storiche e scorci senza tempo.

Foto: Ufficio Stampa