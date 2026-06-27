Dalla leggenda del naufrago Seb ai coral garden, passando per laboratori creativi e immersioni guidate: alle Maldive cresce un’idea di ospitalità che mette al centro esperienze, territorio e tutela dell’ambiente.

Negli ultimi anni il concetto di vacanza alle Maldive sta cambiando. Se fino a poco tempo fa il sogno era rappresentato quasi esclusivamente dalle ville sull’acqua e dalle spiagge bianche, oggi cresce l’interesse verso esperienze capaci di creare un legame autentico con il territorio. Arte, tradizioni locali e tutela dell’ambiente diventano così parte integrante del soggiorno, trasformando il resort in un luogo dove non ci si limita a rilassarsi, ma si partecipa attivamente alla vita dell’isola. Tra gli esempi più interessanti c’è l’approccio sviluppato da Atmosphere Core, gruppo che nelle sue strutture alle Maldive affianca all’ospitalità una serie di attività dedicate alla creatività e alla conservazione dell’ecosistema marino.

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Il resort che racconta la leggenda del naufrago Seb

Al RAAYA by Atmosphere tutto nasce da una storia. Il resort prende infatti ispirazione dalla leggenda di Seb, artista e naufrago che, secondo il racconto, rimase sull’isola per otto anni dopo un naufragio avvenuto nel 1954. Durante quel periodo coltivò la terra e realizzò un atelier all’aperto, oggi diventato il filo conduttore dell’esperienza proposta agli ospiti. La narrazione accompagna ogni momento della permanenza. I più piccoli possono partecipare alla Caccia al Tesoro di Seb, esplorando l’isola attraverso una serie di tappe ispirate al suo viaggio, mentre famiglie e coppie trovano nell’Artist Zone uno spazio dedicato alla creatività.

Costruire una barca come ricordo del viaggio

Tra le attività più originali c’è infatti la realizzazione del dhoni, la tradizionale imbarcazione maldiviana. Ospiti di tutte le età possono costruire e dipingere il proprio modellino, trasformando un laboratorio artistico in un ricordo personale del soggiorno. L’esperienza si conclude con il RAAYA Ritual, una piccola cerimonia organizzata a giorni alterni durante la quale i dhoni realizzati dagli ospiti vengono fatti navigare nel corso d’acqua che attraversa la piazza centrale del resort. Un momento simbolico che richiama il salvataggio del naufrago Seb e che diventa un modo originale per salutare l’isola prima della partenza.

L’attenzione alla cultura locale prosegue anche nella proposta gastronomica di Seb’s Farm, dove gli ospiti possono raccogliere frutta e ortaggi coltivati sull’isola e ritrovarli, poche ore dopo, in una cena condivisa ispirata alla filosofia farm-to-table.

Dai coralli alle tartarughe: quando gli ospiti diventano protagonisti

Se RAAYA by Atmosphere punta sulla creatività e sul racconto del naufrago Seb, OBLU SELECT Sangeli trasforma invece il soggiorno in un’esperienza di scoperta e tutela dell’ambiente marino. Qui gli ospiti possono partecipare ai progetti di conservazione della barriera corallina attraverso i coral garden, veri e propri vivai sottomarini dove vengono trapiantati frammenti di corallo per favorire la rigenerazione del reef. Nel complesso, le iniziative promosse da Atmosphere Core hanno già portato al trapianto di oltre 16.600 frammenti di corallo su 360 reef frame, contribuendo concretamente alla ricostruzione degli ecosistemi marini delle Maldive.

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A OBLU SELECT Sangeli è inoltre possibile adottare simbolicamente un frammento di corallo, seguirne la crescita nel tempo attraverso aggiornamenti fotografici e partecipare a incontri e attività guidate dalle biologhe marine residenti. Il programma EcoExplorer, dedicato ai più piccoli, propone invece laboratori e momenti di approfondimento pensati per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e alla tutela dell’oceano.

L’attenzione per il mare prosegue anche a OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, dove la barriera corallina si trova a pochi metri dalla riva. Qui immersioni, snorkeling e attività educative permettono di esplorare il reef in modo consapevole, mentre le uscite serali offrono la possibilità di osservare, in alcuni periodi dell’anno, il suggestivo fenomeno della bioluminescenza. A completare l’offerta c’è anche Atmosphere Kanifushi Maldives, premiato come miglior resort per famiglie ai World Travel Awards 2025. Dalle partite di paddle al cinema sotto le stelle sulla spiaggia, la struttura propone esperienze pensate per essere vissute insieme, confermando come il nuovo lusso non sia soltanto il comfort, ma il tempo condiviso.

Un nuovo modo di vivere il lusso alle Maldive

Alla base di queste esperienze c’è un’idea diversa di ospitalità. Il lusso non viene definito soltanto dalla qualità delle camere, dalla spa o dai servizi esclusivi, ma anche dalla possibilità di entrare in contatto con il patrimonio naturale e culturale delle isole.

Che si tratti di costruire un dhoni seguendo la leggenda di un naufrago-artista o di contribuire alla rinascita della barriera corallina insieme ai biologi, il viaggio assume una dimensione più partecipativa. Un approccio che riflette una tendenza sempre più diffusa nel turismo internazionale: trasformare il soggiorno in un’esperienza capace di lasciare un ricordo che va oltre il panorama.