Louis Vuitton celebra l’estate 2026 con una Neverfull GM in edizione limitata dedicata alle mete italiane da sogno e con nuove City Guide resort pensate per esplorare Portofino, Taormina, Bodrum e Marbella.

Per l’estate 2026 Louis Vuitton intreccia ancora una volta il mondo del viaggio e quello del design, presentando una nuova edizione limitata della borsa Neverfull GM e una serie di City Guide dedicate ad alcune tra le destinazioni più desiderate del Mediterraneo. Tra le mete protagoniste spiccano le località italiane di Portofino, Porto Cervo, Taormina, Forte dei Marmi e Capri, celebrate come scenari ideali per una stagione tra mare, passeggiate e notti stellate.

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La Neverfull GM, pensata per accompagnare una giornata in spiaggia come un’uscita in città, viene reinterpretata in chiave estiva mantenendo l’iconica tela Monogram della Maison. L’inedita lavorazione a taglio laser riproduce il logo LV Circle insieme al nome della città, declinato in tre vivaci tonalità – blu mare, arancione e fucsia – per sottolineare l’anima solare delle destinazioni a cui rende omaggio.

Neverfull GM in edizione limitata per le mete da sogno

La nuova Neverfull GM punta sul dialogo tra stile e funzionalità. I dettagli in pelle colorata e le finiture in metallo dorato illuminano ogni look, mentre la struttura ampia e leggera la rende adatta a contenere tutto il necessario per una giornata di vacanza. All’interno, una pochette amovibile in neoprene con motivo Monogram diventa compagna ideale per custodire l’essenziale, da usare da sola o agganciata alla borsa principale.

Grazie alla palette cromatica accesa e all’attenzione ai particolari, questa edizione limitata reinterpreta il classico stile della Maison con un tocco di eleganza disinvolta, pensata per seguire chi viaggia tra resort, porti turistici e centri storici affacciati sul mare. I modelli saranno disponibili esclusivamente nelle boutique dei rispettivi negozi resort Louis Vuitton, sottolineando il legame diretto tra ogni borsa e la località a cui è dedicata.

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Le nuove City Guide resort tra Portofino, Taormina, Bodrum e Marbella

Il viaggio prosegue sulle coste del Mediterraneo con le City Guide resort che Louis Vuitton dedica a Portofino, Taormina, Bodrum e Marbella. In formato compatto e illustrato, le guide raccolgono indirizzi selezionati di bar, hotel, ristoranti e luoghi d’interesse, insieme a suggerimenti di canzoni da ascoltare, film da guardare e libri da leggere per vivere ogni città come un local.

A dare voce alle destinazioni sono autori e ospiti provenienti da contesti diversi: l’architetto, designer e giornalista Clara Bona e l’artista Alessandro Florio raccontano rispettivamente la loro Portofino e Taormina, mentre il marinaio, chef e poeta Fatih Baş guida alla scoperta di Bodrum e la gallerista Isolina Arbulu accompagna tra le strade di Marbella. Le illustrazioni firmate da Blexbolex, Brice Postma Uzel, Aline Zalko e Audrey Spiry interpretano il fascino di queste gemme mediterranee, tra luoghi iconici e tesori più nascosti.

Ogni guida si presenta come uno scrigno pensato per custodire i segreti delle città, aggiornato alle esigenze dei viaggiatori contemporanei. Accanto all’edizione cartacea, è disponibile anche una versione digitale per iPhone e iPad, che offre l’intero catalogo di città e migliaia di indirizzi costantemente aggiornati. Un ecosistema di strumenti che trasforma l’idea di guida in un compagno di viaggio, capace di ispirare l’itinerario ideale e di dialogare con lo stile delle nuove Neverfull GM.

Foto: Ufficio Stampa