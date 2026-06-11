Per la Giornata Internazionale dello Yoga del 21 giugno, Airbnb propone sette alloggi immersi nella natura tra Alto Adige, Valtellina, Garda, Maremma, Umbria e Lazio per rallentare e ritrovare equilibrio.

Per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga del 21 giugno, Airbnb ha selezionato una serie di alloggi in tutta Italia pensati per chi desidera rallentare, riconnettersi con la natura e ritrovare il proprio equilibrio tra silenzio, paesaggi aperti e ritmi lenti. Dalle vigne dell’Alto Adige alle colline umbre, passando per la Maremma toscana, il Lago di Garda e la campagna laziale, ogni struttura offre un contesto intimo e raccolto, adatto a momenti di meditazione, pratica dello yoga o semplicemente di quiete lontano dal caos urbano.

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Dal vigneto altoatesino alle cime della Valtellina

A Vahrn, in provincia di Bolzano, un agriturismo immerso tra i vigneti dell’Alto Adige invita a una pausa all’insegna del relax e del benessere. Gli ambienti, accoglienti e curati nei dettagli, creano un’atmosfera calda e rigenerante, ideale per rallentare i ritmi e godere della tranquillità alpina a pochi minuti da Bressanone, tra panorami suggestivi, silenzio e ospitalità autentica.

In Alta Valtellina, a Isolaccia in Valdidentro, un appartamento affacciato sulle cime circostanti combina rigenerazione e attività all’aria aperta. Gli spazi ampi e luminosi, rifiniti con materiali naturali e grandi vetrate, offrono un contesto rilassante, mentre la posizione di fronte agli impianti e vicino ai servizi permette di alternare sport invernali, natura, terme e momenti di quiete.

Tra lago, campagna toscana e colline umbre

Sulle sponde del Lago di Garda, a Brenzone sul Garda, una villetta sospesa tra acqua e cielo propone un soggiorno fatto di sole, nuotate, passeggiate lungo la riva e attimi di silenzio vista lago. Il giardino e la terrazza panoramica sono pensati per favorire riposo e convivialità, trasformando ogni momento della giornata in un’occasione di rigenerazione a contatto con il paesaggio gardesano.

A Semproniano, nel cuore della Maremma toscana, una casa in pietra immersa nella campagna incontaminata offre un rifugio circondato da uliveti, cieli aperti e silenzio assoluto. È il punto di partenza ideale per chi desidera vivere la Toscana più autentica, tra sentieri, strade bianche e percorsi nel paesaggio maremmano, con le Terme di Saturnia e i borghi medievali facilmente raggiungibili per momenti di relax e scoperta.

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L’Umbria compare in questa selezione con due proposte. A Sellano, Casa Walden è una casa sull’albero dal design curato, immersa nel verde delle colline umbre. Concepite come rifugio intimo, le sue stanze sono pensate per rallentare i ritmi e vivere momenti di totale tranquillità, tra colazione servita al mattino ed esperienze semplici ma immersive a contatto con la natura.

A Todi, una torre del 1200 immersa nel verde delle colline umbre ospita una dimora panoramica dal forte fascino storico. La vista su Todi e sulla campagna circostante rende il soggiorno ancora più suggestivo, mentre la terrazza con jacuzzi privata diventa il luogo privilegiato per il relax al tramonto. Tra passeggiate nella campagna, visite al centro storico e comfort moderni, l’alloggio offre un equilibrio tra storia e benessere.

Un rifugio rurale nel Lazio tra natura e spiritualità

La selezione si chiude nel Lazio rurale, a Bellegra, dove uno chalet immerso nella campagna laziale si presenta come rifugio intimo circondato da natura, rose e panorami aperti sulla vallata. Qui il tempo sembra rallentare: il giardino con pergolato di glicine e grande tavolo in castagno offre uno spazio ideale per pranzi all’aperto e momenti di tranquillità, mentre la vicinanza al Parco dei Monti Simbruini e a Subiaco con i monasteri benedettini permette di intrecciare natura, storia e spiritualità.

Foto: Ufficio Stampa