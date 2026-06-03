Dai giardini tradizionali ai rooftop sportivi, fino alla nuova Aqua Symphony sul waterfront: un itinerario tra gli spazi verdi (e blu) più sorprendenti di Tokyo, oltre la solita skyline.

Oltre la consueta immagine di metropoli frenetica, Tokyo rivela un’anima sorprendentemente verde. Tra musei, quartieri alla moda e valli fluviali, la capitale giapponese nasconde giardini tradizionali, rooftop dinamici e nuovi landmark acquatici che offrono pause rigeneranti dal ritmo urbano.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

In questo itinerario tra parchi e installazioni, si passa da eleganti paesaggi d’epoca Meiji a piccoli arboreti contemporanei, fino a una spettacolare fontana coreografica affacciata sulla baia. Un viaggio nel verde (e nel blu) che mostra un altro volto della città.

Dal giardino segreto del Nezu Museum al verde di Shibuya

Nel quartiere di Aoyama, il Nezu Museum custodisce oltre 7.400 opere d’arte e, per pochi giorni l’anno, il celebre paravento Iris di Ogata Korin del XVIII secolo. Ma il vero tesoro nascosto è all’esterno: un giardino di 17.000 metri quadrati con sentieri che si snodano tra laghetti, ruscelli e piccole sale da tè, una dimensione sospesa nella quiete a pochi passi dalla città.

Poco distante, nel cuore trendy di Shibuya, lo Shibuya City Botanical Garden è considerato l’arboreto più piccolo del Giappone. In soli pochi passi si viene accolti da fiori e frutti tropicali ospitati in una struttura recentemente rinnovata dal design contemporaneo. Al secondo piano, libreria e caffè invitano a una sosta rigenerante, che la sera si trasforma in un aperitivo immerso nel verde urbano.

Sullo stesso quartiere si affaccia il Miyashita Park, un giardino pensato in chiave dinamica sul tetto di un centro commerciale. Nato nel 1953 e ristrutturato negli anni Sessanta, è considerato il primo rooftop garden della capitale e oggi ospita uno skatepark, un campo di sabbia per il beach volley e una parete da bouldering, trasformando il tetto in un vero parco sportivo sospeso.

Parchi iconici, valli selvatiche e la nuova Aqua Symphony

Nel quartiere di Kichijoji, il parco Inokashira Koen offre uno dei più suggestivi spettacoli stagionali di Tokyo: circa cinquecento alberi di ciliegio incorniciano il laghetto centrale, con petali rosa che si riflettono sull’acqua, soprattutto al tramonto. A completare l’atmosfera c’è il santuario dedicato alla dea della fortuna Benzaiten, legato alla leggenda secondo cui le coppie che lo visitano insieme sarebbero destinate a lasciarsi, e un ricco ecosistema ideale per il birdwatching.

Nel quartiere di Koto, il giardino Kiyosumi risale all’epoca Meiji (1868-1912) e si trova a breve distanza dal Museo Edo Fukagawa. Il paesaggio è impreziosito da rocce ornamentali provenienti da varie regioni del Giappone e da un monumento dedicato al poeta Matsuo Basho. Un tradizionale ryotei, edificio simile a una casa da tè affacciato sul laghetto popolato da tartarughe e pesci, rende l’insieme ancora più scenografico.

A soli venti minuti di metro dal centro cittadino, la Valle di Todoroki offre invece una parentesi di natura più selvatica. Lungo il fiume Yazawa, tra saltelli e piccole cascate, un sentiero conduce a un giardino in stile giapponese con area ristoro, ponticelli pittoreschi e il tempio Todoroki Fudosan, da cui si può ammirare il panorama della valle: un rifugio fresco in estate e silenzioso tutto l’anno.

LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio)

Tokyo Aqua Symphony

Il rapporto tra acqua, luce e città trova una nuova declinazione con Tokyo Aqua Symphony, inaugurata il 28 marzo 2026 all’Odaiba Marine Park. Affacciata sulla baia con vista sul Rainbow Bridge, questa installazione combina getti d’acqua, musica e illuminazione in uno show immersivo pensato per valorizzare il paesaggio notturno della capitale, con spettacoli di circa dieci minuti proposti più volte al giorno, dalle 11:00 alle 21:00.

Il programma alterna coreografie originali come SAKURA FUBUKI a celebri brani della saga di Dragon Quest, tra cui Loto’s Theme e And Then to Legend, eseguiti dalla Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. La fontana si trova a pochi minuti a piedi dalla stazione Daiba sulla linea Yurikamome, nel cuore dell’area di Odaiba, ed è pensata come un nuovo punto di riferimento per vivere il waterfront di Tokyo tra arte, tecnologia e intrattenimento.

Foto: Ufficio Stampa