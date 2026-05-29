Tra padiglioni storici, opere contemporanee e percorsi immersi nel verde, i Giardini della Biennale rappresentano il cuore simbolico della Biennale Arte 2026. Ecco cosa vedere, come arrivare e come orientarsi tra le partecipazioni nazionali e la mostra internazionale.

I Giardini della Biennale sono il luogo dove tutto è iniziato. Se oggi la Biennale di Venezia si estende tra Arsenale, eventi collaterali, fondazioni e palazzi sparsi per la città, il suo cuore continua a battere qui, tra i viali alberati di Castello e i padiglioni nazionali che da oltre un secolo raccontano l’evoluzione dell’arte contemporanea mondiale.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Keita Miyazaki: «Tra reperti antichi e rottami d’auto»

Anche per l’edizione 2026, intitolata In Minor Keys e costruita a partire dal progetto curatoriale di Koyo Kouoh, i Giardini rappresentano uno dei punti di partenza ideali per chi visita la Biennale per la prima volta.

Come arrivare ai Giardini della Biennale di Venezia

Raggiungere i Giardini è piuttosto semplice. La sede dispone di due ingressi principali: uno in Viale Trieste e uno nella zona di Sant’Elena, lungo Viale IV Novembre. Le fermate del vaporetto più comode sono proprio Giardini e Sant’Elena, entrambe a pochi minuti a piedi dagli accessi alla mostra. Per chi visita sia Giardini che Arsenale nella stessa giornata, è utile sapere che le due sedi sono collegate e facilmente raggiungibili l’una dall’altra.

Cosa sono i Giardini della Biennale

A differenza dell’Arsenale, che si sviluppa lungo gli spazi industriali e monumentali dell’antico complesso navale veneziano, i Giardini offrono un’esperienza più raccolta e facilmente leggibile. Qui si trova il Padiglione Centrale che ospita una parte della mostra internazionale In Minor Keys, accanto a ventinove partecipazioni nazionali permanenti distribuite all’interno del parco.

Padiglione Centrale, Giardini / Foto di Francesco Galli via Biennale Venezia

Passeggiare ai Giardini significa attraversare oltre un secolo di storia dell’architettura espositiva. Molti padiglioni furono infatti costruiti tra la fine dell’Ottocento e il Novecento e rappresentano ancora oggi una delle caratteristiche più affascinanti della Biennale.

I padiglioni da non perdere ai Giardini

Naturalmente ogni visitatore costruirà il proprio percorso, ma alcuni padiglioni meritano particolare attenzione. Il Padiglione Giappone continua a essere uno degli spazi più suggestivi dell’intero complesso, immerso nel verde e capace di creare un dialogo speciale tra architettura e natura. Poco distante si trovano i padiglioni di Corea, Germania, Canada e Gran Bretagna, che formano uno dei nuclei più interessanti del percorso.

LEGGI ANCHE: ‘Zīnah (Adornment)’ di Haitham Al Busafi porta l’Oman alla Biennale Arte 2026

Nella zona centrale vale la pena fermarsi anche ai Paesi Nordici, agli Stati Uniti e all’Ungheria, mentre verso l’ingresso principale si incontrano Belgio, Paesi Bassi e Spagna. Da non dimenticare infine il Padiglione Venezia, che anche quest’anno ospita una delle proposte più legate al territorio lagunare.

Come orientarsi con la mappa dei Giardini

Una delle domande più frequenti tra i visitatori riguarda proprio la mappa dei Giardini. A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’area non è enorme e può essere percorsa senza particolari difficoltà. Il consiglio è partire dal Padiglione Centrale e dalla mostra internazionale per comprendere la visione curatoriale dell’edizione 2026. Da qui si può proseguire verso il settore orientale, dove si concentrano Giappone, Corea, Germania e Canada, per poi tornare verso la parte occidentale del parco dedicata ai padiglioni storici europei. Seguire questo percorso permette di evitare continui spostamenti e di visitare l’area in modo più fluido.

Quanto tempo serve per visitare i Giardini della Biennale

Per una visita rapida sono sufficienti circa due o tre ore, concentrandosi sulla mostra internazionale e su alcuni padiglioni selezionati. Chi desidera invece esplorare con calma tutte le partecipazioni nazionali dovrebbe prevedere almeno mezza giornata. I visitatori più appassionati spesso dedicano un’intera giornata ai Giardini e una seconda all’Arsenale, così da godersi con maggiore attenzione entrambe le sedi principali della Biennale Arte 2026.

LEGGI ANCHE: Il nostro speciale su Biennale Venezia 2026

In ogni caso, i Giardini restano il luogo migliore per comprendere l’identità della Biennale: uno spazio in cui arte, architettura e paesaggio convivono da oltre centovent’anni, trasformando una semplice passeggiata in un viaggio attraverso le molte geografie dell’arte contemporanea.

Qui puoi scaricare gratuitamente la mappa dei Giardini della Biennale.