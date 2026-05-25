Dalla Royal Route al Barbacane, passando per Chopin, Copernico, Marie Curie e gli autobus Jelcz dell’epoca sovietica: viaggio nel cuore storico della capitale polacca, città simbolo di memoria, rinascita e continua trasformazione.

Varsavia ha infinite storie da raccontare. Alcune le conosciamo a memoria, legate alla Seconda guerra mondiale, alla distruzione della città e al destino tragico del ghetto ebraico. Altre sono più antiche, oppure nuovissime, scritte negli ultimi anni tra musei contemporanei, grattacieli di vetro e spazi industriali trasformati in hub creativi. Perché oggi la capitale polacca sembra rispondere alle ferite del passato con una modernità continua, veloce, quasi ostinata.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Łódź, la città che ha trasformato le fabbriche in arte

Libreria a Varsavia

Atterro all’aeroporto intitolato a Frédéric Chopin. È un dettaglio importante: la storia del compositore è profondamente legata a Varsavia e porta con sé qualcosa di malinconico e quasi simbolico. Qui infatti, nella Chiesa della Santa Croce, è custodito il suo cuore, mentre il corpo riposa ancora a Parigi, dove morì nel 1849 a soli 39 anni. Chopin era nato nel villaggio di Żelazowa Wola, poco fuori Varsavia, nel 1810, ma fu la capitale polacca a formarlo artisticamente e umanamente. Lasciò la Polonia poco più che ventenne, poco prima dell’insurrezione di novembre contro l’Impero russo, e non riuscì mai più a tornare nella sua terra. Dopo la sua morte, fu la sorella Ludwika a riportare clandestinamente il cuore in Polonia — secondo la tradizione nascosto sotto gli abiti durante il viaggio — permettendo così al compositore di tornare simbolicamente nella città che aveva segnato la sua vita.

Il cuore di Chopin nella Chiesa della Santa Croce

Alla scoperta dell’anima storica di Varsavia

Oltre al cuore di Chopin, in questa città esistono panchine che suonano la sua musica, monumenti che lo celebrano e percorsi urbani che continuano a riportare il suo nome tra musei storici, chiese e terrazze panoramiche. Varsavia sembra avere questo rapporto continuo con la memoria: non la nasconde mai davvero, ma la dissemina nello spazio pubblico, quasi trasformandola in parte del paesaggio quotidiano.

Musicisti di strada a Varsavia

Ed è proprio nel centro storico di Varsavia — oggi patrimonio UNESCO — che questo rapporto con la memoria diventa più evidente. Perché quella che oggi appare come una delle città vecchie più affascinanti d’Europa è in realtà il risultato di una ricostruzione quasi impossibile. Dopo la Seconda guerra mondiale, infatti, il cuore della capitale polacca venne distrutto quasi completamente. Ciò che vediamo oggi non è soltanto un quartiere restaurato, ma uno dei più grandi progetti di ricostruzione urbana del Novecento: una città ridisegnata usando dipinti, fotografie, documenti storici e ricordi degli abitanti. Passeggiare tra le strade dell’Old Town di Varsavia significa quindi attraversare non solo un luogo turistico, ma una memoria collettiva ricostruita pietra dopo pietra.

Veduta della Royal Route di Varsavia

Il Flaner Hotel e il Belvedere Café

Mi avvio verso il Flaner Hotel, dove soggiornerò durante questi giorni, ma in realtà la mia attenzione viene catturata soprattutto dal piccolo caffè che tutti sembrano conoscere in città. Si chiama Belvedere Café: le vetrine sono invase da fiori rosa, mentre all’interno lo spazio è elegante, luminoso, quasi sospeso tra atmosfera parigina e design contemporaneo. Tra tavolini pieni di studenti, turisti e persone che sembrano conoscersi da sempre, Varsavia inizia lentamente a raccontarsi.

Il Belvedere Cafè a Varsavia

Siamo lungo Krakowskie Przedmieście, la storica Via Reale della capitale, dentro un edificio che attraversa secoli di storia polacca. Qui, tra Ottocento e Novecento, si incontravano scrittori, artisti e intellettuali. Durante il periodo comunista, il vecchio Hotel Harenda e la sua caffetteria divennero invece uno dei principali punti di ritrovo della vita culturale della città. Secondo la tradizione letteraria, proprio qui avrebbe vissuto anche Stanisław Wokulski, protagonista di The Doll, uno dei romanzi più importanti della letteratura polacca, ambientato nella Varsavia del XIX secolo. E in effetti questo tratto della città conserva ancora qualcosa di profondamente letterario: i palazzi storici, le insegne eleganti, i café affacciati sulla Royal Route sembrano appartenere a un tempo sospeso.

Interno del Flaner Hotel

Anche questo edificio venne incendiato durante la distruzione sistematica di Varsavia del 1944 e successivamente ricostruito nel dopoguerra. Ancora una volta, la città ha scelto di non cancellare il passato, ma di riportarlo in vita. Oggi il Flaner Hotel e il Belvedere Café occupano questi stessi spazi tra dettagli minimalisti, atmosfere bohémien e dolci tradizionali polacchi come la wuzetka. Fuori, dalle finestre, scorrono i palazzi ricostruiti della Royal Route. Dentro, invece, sembra di osservare una Varsavia più lenta, nostalgica, quasi rimasta aggrappata alle proprie storie.

Il monumento a Nicolaus Copernicus

Da questo luogo crocevia di infinite storie e racconti — perfetto simbolo di una Varsavia dai mille volti — partiamo per esplorare la Strada Reale, la celebre Royal Route. Il percorso inizia proprio dalla statua di Copernico che svetta davanti al Palazzo Staszic, sede dell’Accademia Polacca delle Scienze, lungo Krakowskie Przedmieście. Di fronte a lui si apre la grande via che per secoli collegò il Castello Reale di Varsavia alla residenza di Wilanów, diventando il percorso cerimoniale attraversato da sovrani, aristocratici e figure politiche della città.

Il monumento a Copernico

Sebbene l’astronomo rinascimentale fosse nato a Toruń, Nicolaus Copernicus — Mikołaj Kopernik in polacco — è considerato una delle figure più importanti della storia del Paese, simbolo dell’identità culturale e scientifica polacca. Il Monumento a Copernico, oggi uno dei simboli più riconoscibili di Varsavia, fu progettato nel 1822 dallo scultore danese Bertel Thorvaldsen e completato nel 1830. La statua raffigura l’astronomo seduto con in mano un compasso e una sfera armillare, strumenti che richiamano quella rivoluzione scientifica destinata a cambiare per sempre la visione dell’universo.

Monumento a Copernico, dettaglio

Nel corso della sua storia il monumento è diventato anche un simbolo di resistenza culturale. Durante l’occupazione nazista di Varsavia, infatti, le iscrizioni originali vennero sostituite con una dedica alla nazione tedesca. Nel 1942 alcuni membri della resistenza polacca rimossero la targa in uno dei più celebri gesti di sabotaggio simbolico della città occupata.

Varsavia: cosa vedere sulla Royal Route

Poco più avanti si incontra la Chiesa della Santa Croce, uno degli edifici religiosi più importanti della capitale. Qui riposa il cuore di Chopin, murato nel secondo pilastro sul lato sinistro della navata. Davanti all’ingresso si erge invece la statua del Cristo che porta la croce, fusa in bronzo nel 1898 da Pius Weloński: sul basamento compare la scritta latina Sursum Corda — In alto i cuori — diventata nel tempo uno dei simboli della resistenza polacca.

La statua del Cristo che porta la croce

Continuando lungo la Royal Route si incontra poi l’Hotel Bristol, inaugurato nel 1901 e considerato ancora oggi uno dei simboli della Varsavia elegante e cosmopolita. È uno dei pochi edifici del centro ad aver attraversato quasi intatto il Novecento e conserva ancora l’atmosfera Liberty delle origini. La Royal Route continua così a scorrere tra facciate ricostruite, palazzi storici e musicisti di strada che suonano antichi strumenti ucraini. Ed è proprio attraversando queste immagini così diverse tra loro — memoria, guerra, eleganza, modernità — che si arriva lentamente verso il cuore della Città Vecchia di Varsavia.

Interno dell’Hotel Bristol

Stare Miasto (la Città Vecchia)

Se c’è una storia di Varsavia che ho trovato veramente incredibile è quella del suo centro storico, dichiarato Patrimonio UNESCO nel 1980. È un gioiello unico al mondo perché, pur apparendo come uscito da un dipinto del Settecento, è in realtà il risultato di una delle più impressionanti ricostruzioni urbane mai realizzate dopo la Seconda guerra mondiale.

Durante il conflitto, il centro storico venne quasi completamente raso al suolo dai nazisti: oltre l’85% degli edifici storici fu distrutto durante l’insurrezione di Varsavia nell’agosto del 1944. Eppure la città decise di non cancellare la propria memoria. Archeologi, storici, architetti e cittadini iniziarono un lavoro titanico di ricostruzione, recuperando frammenti originali delle facciate distrutte, studiando fotografie d’epoca, incisioni, stampe e dipinti antichi per restituire alla città il suo volto perduto.

Varsavia Piazza del Mercato

Un ruolo fondamentale lo ebbero persino le vedute di Bernardo Bellotto, conosciuto in Polonia come Canaletto. Pittore di corte dell’ultimo re di Polonia, Stanisław August Poniatowski, Bellotto documentò la capitale polacca in grandi vedute panoramiche che nel dopoguerra diventarono una sorta di archivio visivo della Varsavia prebellica. Grazie a quei quadri fu possibile ricostruire dettagli architettonici, decorazioni e proporzioni degli edifici con una precisione impressionante. Camminando oggi tra Piazza del Mercato, le case colorate, le mura medievali e i vicoli acciottolati della Starówka si prova quindi una sensazione stranissima: quella di trovarsi dentro un centro storico antico ma, nello stesso tempo, profondamente contemporaneo.

Il Castello Reale

È nella Città Vecchia che incontriamo uno degli edifici simbolo della rinascita di Varsavia: il Castello Reale. Per secoli residenza dei sovrani polacchi, il palazzo venne fatto saltare in aria dai nazisti nel 1944 e rimase per anni un enorme vuoto nel cuore della città. La sua ricostruzione iniziò soltanto negli anni Settanta grazie a una gigantesca raccolta fondi sostenuta direttamente dai cittadini polacchi. Oggi il Castello Reale appare nuovamente con la sua facciata rosso mattone affacciata su Piazza del Castello, ma continua a rappresentare qualcosa di più di un semplice monumento: è il simbolo di una memoria nazionale letteralmente ricostruita da zero. All’interno si susseguono sale barocche, appartamenti reali, opere di Rembrandt e Canaletto, mentre all’esterno la Colonna di Sigismondo domina la piazza come uno dei punti più riconoscibili della città.

Castello Reale di Varsavia

Passeggiando tra le vie della Starówka si incontrano poi dettagli sorprendenti ovunque. Uno dei più inaspettati è l’ingresso della Chiesa dei Gesuiti, dove le monumentali porte bronzee realizzate da Igor Mitoraj nel 2009 sembrano fondere spiritualità e classicismo contemporaneo. Le cosiddette Angel Doors raffigurano una scena dell’Annunciazione con il linguaggio frammentato tipico dello scultore.

Chiesa dei Gesuiti

La Sirena di Varsavia

Il simbolo assoluto della città è invece la Sirena che ne porta il nome, di Varsavia appunto. Ce ne sono diverse in città, ma nel Rynek Starego Miasta svetta probabilmente la sua rappresentazione più importante. Armata di scudo e spada, la Syrenka domina la Piazza del Mercato come una guardiana della capitale polacca. Secondo la leggenda, la sirena avrebbe raggiunto Varsavia risalendo il fiume Vistola per poi fermarsi qui, dove venne salvata da alcuni pescatori dopo essere stata imprigionata da un mercante. Da allora avrebbe promesso di proteggere la città e i suoi abitanti. Tra gli edifici ricostruiti spunta poi un dettaglio curioso: su alcune facciate compare ancora la data 1954, quasi una firma lasciata dalla città per ricordare il periodo della ricostruzione postbellica.

La Sirena di Varsavia

La Cattedrale di San Giovanni

Un’altra tappa da non perdere in questo nuovo centro storico è la Cattedrale di San Giovanni Battista, una delle chiese più importanti di tutta la Polonia. La sua facciata gotica, apparentemente medievale, racconta in realtà ancora una volta la storia della distruzione e della ricostruzione di Varsavia. Durante la guerra la cattedrale venne quasi completamente demolita e ricostruita nel dopoguerra seguendo il suo aspetto originario del XIV secolo. Qui si sono svolti funerali di Stato, incoronazioni e celebrazioni storiche della monarchia polacca. Tra le navate riposano anche figure centrali della storia nazionale, mentre l’atmosfera interna conserva qualcosa di austero e profondamente solenne.

Cattedrale di San Giovanni

Il Barbacane: le mura della città

Infine, anche l’uscita dal Centro Storico (o la sua entrata, in base ai punti di vista) è suggestiva quanto tutta Varsavia: parliamo del Barbacane di Varsavia, la fortificazione semicircolare che proteggeva l’accesso alla Città Vecchia dal lato della Città Nuova. Il Barbakan Warszawski venne costruito nel 1548 su progetto dell’architetto italiano Giovanni Battista il Veneziano, incaricato di rinnovare il sistema difensivo della città nel XVI secolo. Pensato come bastione avanzato con torri semicircolari, feritoie e ponte sopra il fossato, divenne però quasi subito obsoleto a causa del rapido sviluppo dell’artiglieria. Nei secoli successivi andò incontro allo smantellamento, inglobato tra edifici residenziali e infine quasi completamente distrutto durante la Seconda guerra mondiale.

Barbacane a Varsavia

Anche il Barbacane, però, seguì il destino di Varsavia: la sua ricostruzione avvenne tra il 1952 e il 1954, utilizzando persino mattoni recuperati da edifici storici distrutti di altre città polacche. Oggi il passaggio tra le mura rosse, i camminamenti e le torri ricostruite è uno dei luoghi più scenografici della capitale. Da qui Varsavia appare in tutta la sua doppia natura: da una parte le facciate storiche della Starówka, dall’altra i grattacieli contemporanei che emergono sullo sfondo. È forse il punto in cui si percepisce meglio l’identità della città: una capitale che continua a vivere sospesa tra distruzione, memoria e continua reinvenzione.

Marie Curie e Varsavia

Siamo arrivati alla fine del nostro itinerario alla scoperta dello Stare Miasto: pochi passi oltre il Barbacane, già nella Città Nuova, troviamo la casa natale di Marie Curie. Fa quasi da specchio agli omaggi disseminati in tutta Varsavia a Chopin e Copernico, perché anche qui la Polonia sembra tentare di riappropriarsi delle proprie radici culturali e scientifiche, spesso assorbite nell’immaginario collettivo da altri Paesi. E invece anche Maria Skłodowska-Curie — prima donna insignita del Premio Nobel nel 1903 e ancora oggi unica persona ad aver vinto il Nobel in due discipline scientifiche differenti — nacque proprio qui, a Varsavia, nel 1867, prima di trasferirsi a Parigi dove avrebbe completato la propria formazione e dove morì nel 1934.

Il Museo di Marie Curie

Il museo dedicato alla scienziata occupa oggi una palazzina del XVIII secolo ricostruita nel dopoguerra, proprio come gran parte di questa zona della città. All’interno si conservano fotografie, lettere, strumenti scientifici e oggetti personali che raccontano non solo la carriera della scienziata, ma anche il rapporto profondo con la sua città natale.

Le mille anime di Varsavia

E così, anche nella sua culla storica — questa parte di Varsavia ferita dalla guerra ma riportata in vita mattone dopo mattone — la capitale polacca mostra tutte le sue anime: la musica di Chopin, il genio di Copernico, l’avanguardia scientifica di Marie Curie. Nello stesso tempo, può capitare di vedere sfrecciare tra le strade ormai ripulite da cicatrici e ruderi un autobus storico Jelcz. A bordo di questa scatoletta rossa d’epoca si ripercorre invece la Varsavia sovietica, quella rimasta sotto l’influenza comunista fino al 1989, attraversando i punti cardine del centro UNESCO tra sedili vintage, rumore metallico del motore e finestre scorrevoli.

Autobus Jelcz

È così che si svela la vera anima di Varsavia: una città mai monolitica, sempre in trasformazione, capace di convivere con le proprie contraddizioni. Forte del passato, ma con lo sguardo costantemente rivolto al futuro.

Foto di Grazia Cicciotti