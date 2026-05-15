Dai quartieri creativi di Seoul ai luoghi simbolo dei BTS, la Corea del Sud diventa meta per viaggiatori che seguono il ritmo del K-pop tra concerti, photo spot e nuove esperienze urbane.

Il music tourism sta cambiando il modo di viaggiare: non si parte più solo per vedere un luogo, ma per vivere esperienze, emozioni e sentirsi parte di una community globale. In questo scenario la Corea del Sud emerge come destinazione chiave, grazie alla forza internazionale della K-culture e del K-pop, che hanno trasformato il Paese in meta desiderata da fan e viaggiatori di nuova generazione.

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Per molti appassionati internazionali, visitare la Corea significa entrare nei quartieri, nei locali e nelle atmosfere che hanno contribuito a rendere iconico l’immaginario coreano contemporaneo. Dai videoclip alle copertine, dalle performance ai contenuti social, ogni riferimento musicale diventa spunto per costruire un itinerario reale, capace di unire intrattenimento, cultura urbana, lifestyle e scoperta del territorio.

Quartieri, photo spot e nuove mappe urbane della K-culture

Il viaggio musicale in Corea è una forma di turismo profondamente contemporanea, che non si esaurisce nell’evento live ma abbraccia tutto ciò che ruota intorno alla musica. Quartieri creativi, caffè di tendenza, shopping district, street food, musei e parchi entrano a pieno titolo nelle mappe dei fan, diventando tappe imprescindibili di un itinerario costruito sulle emozioni.

Tra i luoghi più amati spiccano i quartieri iconici di Myeong-dong, Seongsu-dong e Hongdae, celebri per i negozi dedicati al K-pop, le performance di street dance, i café tematici e un’atmosfera giovane e creativa che domina i social media. Qui il confine tra vita quotidiana e set ideale per contenuti digitali si assottiglia, e la città stessa diventa un grande palcoscenico da fotografare e condividere.

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Seoul si conferma il cuore pulsante di questa esperienza. La capitale coreana intreccia tecnologia, creatività, moda, musica e tradizione, offrendo ai viaggiatori un’immersione continua nella Corea più attuale. Tra le tappe da non perdere per chi vuole avvicinarsi al mondo K-pop c’è HiKR Ground, presso il KTO Seoul Center: uno spazio concepito come playground per i visitatori internazionali, in cui sperimentare K-pop e media art nello stesso ambiente, tra performance, contenuti digitali, viste panoramiche e installazioni dedicate ai trend del momento.

Sulle tracce dei BTS e dei grandi live: il nuovo viaggio K-pop

Uno degli aspetti più riconoscibili del music tourism in Corea è la ricerca dei luoghi divenuti icone pop grazie ai BTS. A Gangneung, sulla costa orientale, il celebre BTS Bus Stop nato per un servizio fotografico e poi reinstallato dopo il successo globale del gruppo è oggi un photo spot affacciato sul mare, simbolo di come una semplice location possa trasformarsi in attrazione turistica.

A Gwangju la Chungjang-ro KPOP STAR Street celebra gli artisti K-pop originari della città con murales, panchine decorate con titoli di canzoni, impronte delle mani e installazioni dedicate alle star. Anche luoghi meno convenzionali, come il Seoul City Wall Trail lungo le antiche mura della capitale, stanno vivendo una nuova popolarità, complice la presenza nel film animato K-pop Demon Hunters che li ha riportati al centro dell’attenzione internazionale.

Concerti, city break e Corea oltre la fanbase

Il music tourism in Corea trova la sua espressione più intensa nei grandi concerti, con viaggiatori che costruiscono l’intero itinerario intorno a un live. Korea Tourism Organization dedica guide specifiche a chi pianifica un viaggio per assistere a concerti K-pop, con informazioni su venue, alloggi e attrazioni da visitare prima o dopo lo show. Tra gli spazi più rilevanti emergono KSPO Dome, INSPIRE Arena e Goyang Stadium, considerate venue chiave per la programmazione dei grandi eventi.

Attorno al momento del concerto prende forma un vero city break fatto di shopping, food experience, visite culturali e scoperta dei quartieri. Gli itinerari possono concentrarsi su pochi giorni a Seoul oppure estendersi ad altre destinazioni simboliche legate alla K-culture, come Gangneung e Gwangju, componendo viaggi che alternano arene, strade dedicate alle star, spazi immersivi e paesaggi costieri.

La musica, però, non parla solo ai fan più appassionati: per un pubblico trasversale rappresenta spesso il primo contatto con la Corea, aprendo la strada alla scoperta di gastronomia, design, cinema, serie TV, beauty, moda, patrimonio storico e natura. Un itinerario ispirato al K-pop può iniziare in una sala concerti o in un photo spot e continuare in un mercato tradizionale, in un villaggio hanok, in un quartiere creativo o lungo una via dello shopping, restituendo l’immagine di una destinazione completa in cui contemporaneità e tradizione dialogano in modo naturale.

Dalle arene dei grandi live alle strade dedicate alle star, dagli spazi immersivi di Seoul ai luoghi diventati simboli globali, la Corea del Sud invita a un viaggio da ascoltare, vivere e condividere. La K-culture si conferma così non solo fenomeno pop, ma chiave d’accesso privilegiata per conoscere il Paese e trasformare una passione globale in esperienza di viaggio autentica.

Foto: Ufficio Stampa