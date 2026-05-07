Per la Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio, Tolosa celebra la sua anima culturale tra storici musei rinnovati, grandi mostre, aviazione e spettacolari macchine in movimento.

In vista della Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio, Tolosa, capitale dell’Occitania, si presenta come una città dove cultura e innovazione convivono tra antichi chiostri, installazioni contemporanee e musei dedicati al volo. Dalla riapertura del Musée des Augustins al percorso archeologico del Musée Saint-Raymond, fino alle esposizioni della Collection Bemberg e del Musée des Abattoirs, l’offerta culturale abbraccia secoli di storia e linguaggi diversi.

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Soprannominata Ville rose per il colore dei suoi edifici in mattoni, Tolosa unisce un patrimonio di oltre duemila anni a un forte orientamento verso il futuro, grazie al suo ruolo di hub aerospaziale europeo. Tra centro storico, quartieri creativi e spazi dedicati all’aviazione, la città invita a scoprire un itinerario che intreccia arte, storia e tecnologia.

Riaprono Musée des Augustins e Musée Saint-Raymond

Cuore della stagione museale è la riapertura del Musée des Augustins, museo delle belle arti ospitato in un ex convento gotico del XIV secolo nel centro storico, tornato accessibile da dicembre 2025 dopo importanti lavori di restauro. Tra i più antichi musei di Francia, conserva una collezione che attraversa oltre dieci secoli di storia dell’arte, dal Medioevo al XX secolo, con opere di maestri come Perugino, Rubens, Delacroix, Ingres e Rodin accanto ad artisti locali.

Il nuovo percorso valorizza chiostri, sale voltate e ambienti monumentali, resi più accessibili grazie a dispositivi multimediali e a una fruizione rinnovata. La riapertura procede per fasi: nel corso del 2026 verranno progressivamente reintegrate nel percorso di visita la chiesa e le sale gotiche, mentre alcune aree del chiostro saranno completate entro il 2027.

Il Musée Saint-Raymond torna accessibile

Accanto a questo intervento, torna accessibile anche il Musée Saint-Raymond, museo di archeologia che racconta l’antica Tolosa e la sua regione dall’epoca gallica al periodo romano e visigoto. Ospitato in un edificio storico vicino alla basilica di Saint-Sernin, propone un percorso immersivo tra sculture, ritratti imperiali, reperti archeologici e rilievi mitologici, fino a un sito sotterraneo con antico cimitero e fornace per la calce.

Fino al 3 gennaio 2027, il museo presenta la mostra Gaulois mais Romains!, che racconta l’incontro tra culture gallica e romana dopo la conquista della Gallia, restituendo l’immagine di una società complessa e dinamica, lontana dagli stereotipi della Gallia barbarica.

Grandi mostre tra Sorolla, moda e cultura pop

Tra i luoghi più raffinati della città spicca la Collection Bemberg, ospitata nello scenografico Hôtel d’Assézat, straordinario esempio di architettura rinascimentale. Qui è custodita la collezione del mecenate Georges Bemberg, che riunisce dipinti, sculture e arti decorative attraversando secoli di storia. In questo contesto, fino al 13 settembre 2026 è allestita la mostra Joaquín Sorolla, Maestro della Luce, realizzata in collaborazione con istituzioni spagnole come il Museo Sorolla.

Il percorso riunisce una selezione significativa di opere che attraversano i temi chiave della produzione di Sorolla, dai paesaggi marini ai ritratti fino ai giardini, mettendo al centro la sua capacità di catturare la luce mediterranea e trasformare scene di vita quotidiana in immagini luminose e dinamiche.

La scena contemporanea

La scena contemporanea trova invece il suo fulcro al Musée des Abattoirs, ex mattatoio riconvertito in museo di arte moderna e contemporanea, dove dialogano installazioni immersive di artisti emergenti e capolavori di Pablo Picasso, Alberto Giacometti e Niki de Saint-Phalle. Fino al 23 agosto 2026 il museo ospita Imagination in power, ampia retrospettiva dedicata a Jean-Charles de Castelbajac.

La mostra riunisce quasi 300 opere tra abiti, disegni, fotografie e oggetti di design, raccontando un artista che ha superato i confini tra discipline. Stilista ma non solo, de Castelbajac ha fatto della contaminazione tra arte, moda, musica e cultura pop il cuore della sua ricerca, anticipando temi come l’upcycling, il collage e l’ibridazione dei linguaggi.

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Attraverso installazioni immersive e scenografie pensate appositamente per il museo, il percorso invita a entrare nell’universo creativo del designer, dove l’abito diventa opera d’arte, racconto e provocazione. Le collaborazioni con figure iconiche come Keith Haring, Cindy Sherman e Lady Gaga testimoniano una visione libera e trasversale, capace di rileggere il presente con immaginazione e ironia.

Dal mito del volo alle macchine in movimento

Culla dell’aviazione europea, Tolosa racconta il suo legame con il cielo attraverso due poli complementari. All’Envol des Pionniers, museo immersivo dedicato all’epopea dell’Aéropostale e ai suoi protagonisti, tra cui Antoine de Saint-Exupéry, fino al 12 febbraio 2027 è visitabile la mostra Air France, a history of elegance, che ripercorre la storia della compagnia attraverso circa 200 oggetti originali tra uniformi, manifesti, arredi e documenti d’archivio.

Poco più a nord, nel comune di Blagnac, il museo aeroscopia celebra i giganti del cielo: qui i visitatori possono salire a bordo dell’Airbus A380, provare un simulatore di volo, ammirare il leggendario Concorde e il curioso Super Guppy progettato per trasportare grandi parti di aeromobili. Tra le curiosità spicca anche un’astronave X-Wing a grandezza naturale, costruita interamente con mattoncini Lego e proposta come emblema dell’evoluzione della cultura aeronautica e industriale.

La Halle de la Machine

Tra le esperienze più sorprendenti della città c’è infine la Halle de la Machine, grande spazio espositivo di circa 5.000 m² nel sud di Tolosa che ospita le creazioni della compagnia teatrale La Machine, autrice di oltre 150 automi monumentali come il celebre Minotauro. Qui, fino al 3 gennaio 2027, è protagonista la monumentale installazione L’Aéroflorale II, retour d’expédition, una serra volante alta 15 metri che unisce botanica e ingegneria attraverso oltre 1.300 piante e un sistema di gambe meccaniche e aerostato.

La programmazione include anche la performance Déjeuner des Petites mécaniques, pranzo-spettacolo per 24 ospiti animato da macchine sceniche, prenotabile online, e la rassegna estiva Halle Night Long, in calendario dal 10 luglio al 29 agosto 2026 con concerti gratuiti all’aperto che animano le sere tolosane.

Per informazioni aggiornate su mostre, eventi e visite, il sito ufficiale Toulouse Tourisme raccoglie calendari, suggerimenti di percorso e indicazioni pratiche per scoprire la città tra arte, storia e tecnologia.

Foto: Rémi Deligeon, Manuel Huynh / Ufficio Stampa Tolosa