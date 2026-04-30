Con il sequel de ‘Il Diavolo veste Prada’ ambientato anche a Milano, Airbnb seleziona loft e esperienze per scoprire la moda oltre le passerelle.

Il 29 aprile arriva al cinema Il Diavolo veste Prada 2, sequel di uno dei cult più influenti dedicati all’alta moda, tra look diventati iconici e dialoghi entrati nell’immaginario collettivo. Questa volta, parte del racconto attraversa anche Milano, toccando luoghi simbolo come la Galleria, il Duomo e Brera, e riportando la città sotto i riflettori internazionali.

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Se il grande schermo continua a raccontare passerelle e grandi maison, è nei quartieri che oggi prende forma lo stile più interessante. Ed è proprio qui che Airbnb costruisce la sua proposta, con una selezione di loft che permette di vivere una Milano più autentica, fatta di spazi curati, accessibili, design essenziale e atmosfere accoglienti.

A completare l’esperienza, le attività proposte accompagnano alla scoperta di una città meno scontata: dalla ricerca di pezzi unici tra vintage e archivi nascosti, fino all’incontro con artigiani e creativi locali, per leggere Milano attraverso i suoi dettagli, le sue storie e le sue nuove prospettive.

Lambrate, un loft di design tra ex spazi industriali

Nel cuore della Milano più sperimentale, tra studi creativi e gallerie indipendenti, questo loft contemporaneo riflette l’anima industriale di Lambrate. Gli spazi ampi, attraversati dalla luce naturale, si combinano con arredi essenziali per creare un ambiente moderno e funzionale. Una soluzione pensata per chi vuole vivere da vicino uno dei quartieri in cui oggi nascono idee, linguaggi e nuove tendenze.

Link all’alloggio: https://www.airbnb.it/rooms/843215656602746663

Isola, un appartamento moderno nel quartiere che cambia volto

Tra architetture iconiche, botteghe creative e nuovi indirizzi del design, Isola rappresenta oggi uno dei volti più dinamici della Milano contemporanea. L’alloggio selezionato si distingue per uno stile essenziale e curato, con linee pulite e dettagli attuali che restituiscono un’atmosfera accogliente e funzionale. Una soluzione ideale per soggiornare in un quartiere in continua trasformazione, dove convivono innovazione e identità urbana.

Link all’alloggio: https://www.airbnb.it/rooms/1166662900947970933

Porta Ticinese, un loft essenziale nel quartiere del vintage

Tra Navigli, mercatini e botteghe storiche, Porta Ticinese resta un punto di riferimento per chi cerca uno stile autentico e personale. Il loft selezionato è uno spazio luminoso e minimale, con soppalco e arredi essenziali, capace di unire funzionalità e design contemporaneo. Una soluzione ideale per immergersi nel cuore della Milano più creativa, tra tradizione e nuove tendenze.

Link all’alloggio: https://www.airbnb.it/rooms/22962379

Piazza Tricolore, un appartamento luminoso tra eleganza e mix culturale

A pochi passi da Piazza Tricolore, questo appartamento si sviluppa in ambienti ampi e luminosi, dove il design incontra dettagli caldi e accoglienti. Inserito nel cortile tranquillo di un edificio anni Quaranta, offre un equilibrio tra riservatezza e vita di quartiere, in una zona centrale che riflette l’anima più autentica e multiculturale di Milano. Uno spazio pensato per vivere la città con un ritmo contemporaneo, condividere momenti conviviali o semplicemente rallentare dopo una giornata tra le vie del design.

Link all’alloggio: https://www.airbnb.it/rooms/23349467

Porta Venezia, tra design essenziale e atmosfera accogliente

Nel quartiere di Porta Venezia, questo appartamento si distingue per spazi ben organizzati e un’estetica pulita, pensata per un soggiorno semplice e confortevole. L’ambiente, raccolto e curato, è ideale per alternare momenti di lavoro e relax in totale tranquillità. A pochi passi da una delle aree più dinamiche della città, tra indirizzi emergenti e nuove espressioni dello stile milanese, consente di vivere da vicino una Milano in continua evoluzione.

Link all’alloggio: https://www.airbnb.it/rooms/565792963734118547

A caccia di tesori vintage tra i negozi della città con Sarah

Un’esperienza a piedi per scoprire una Milano meno scontata, tra indirizzi selezionati e negozi indipendenti dove trovare capi e oggetti unici. In compagnia di Sarah, si attraversano quartieri e botteghe alla ricerca di pezzi con una storia, tra archivi nascosti e piccole realtà locali. Un modo autentico per esplorare la città attraverso il suo stile quotidiano, lasciandosi guidare tra dettagli, curiosità e nuove scoperte.

Link all’Esperienza: https://www.airbnb.it/experiences/4455046

Shopping tra indirizzi segreti e moda milanese con Ruth

Un’esperienza alla scoperta della moda milanese insieme a Ruth, scrittrice di moda e insider locale. Il percorso attraversa boutique selezionate e indirizzi meno conosciuti, scelti per offrire qualità e stile per ogni budget. Guidati da uno sguardo esperto, il tour si costruisce sulle preferenze personali, trasformandosi in un itinerario su misura tra tendenze, storia della moda e cultura locale.

Tra una tappa e l’altra emergono racconti e curiosità che restituiscono il legame profondo tra Milano e il suo sistema moda. Un’occasione per trovare capi unici e costruire il proprio stile con consapevolezza, esplorando la città nei suoi luoghi più autentici e meno visibili.

Link all’Esperienza: https://www.airbnb.it/experiences/1352164