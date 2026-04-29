Dal vuoto che parla alle crepe d’oro del kintsugi: un viaggio in Giappone tra ma, wabi-sabi, mono no aware, seijaku e yūgen, concetti che guidano oggi architettura e design.

Una stanza quasi vuota che appare compiuta, una tazza scheggiata resa più preziosa da una crepa riparata con l’oro: nell’estetica giapponese è qui che inizia la bellezza. Radicata nei principi dello Zen, questa visione ha dato forma per secoli all’arte, al design e all’architettura del Paese, trasformandosi in una vera filosofia del quotidiano.

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Eleganza visibile e profondità interiore coincidono: la perfezione non è solo tecnica, ma specchio di una crescita spirituale. Cinque concetti chiave tracciano la mappa di questa sensibilità ancora vivissima nel Giappone contemporaneo: wabi-sabi, ma, mono no aware, seijaku, yūgen. Insieme raccontano un diverso modo di abitare lo spazio e il tempo, che oggi dialoga con il design più attuale.

Ma, il vuoto che parla

Al centro di questa grammatica estetica c’è il concetto di ma (間), lo spazio-intervallo, la pausa che non è assenza ma presenza di ciò che non c’è. Nella filosofia zen il vuoto è potenziale puro: progettare significa prima di tutto decidere cosa non mettere, lasciare margine perché lo sguardo e il pensiero possano sostare.

Il giardino del Ryōan-ji di Kyoto, con i suoi quindici massi disposti su un rettangolo di ghiaia, è uno degli esempi più celebri: da nessun punto di osservazione le rocce sono visibili tutte insieme, a ricordare che la completezza non è di questo mondo. Il vuoto che le separa è parte essenziale della composizione, lo spazio mentale in cui il visitatore è invitato a fermarsi.

Chi desidera ritrovare questa esperienza fuori dai confini storici di Kyoto può guardare ai giardini dell’Adachi Museum of Art, nella prefettura di Shimane. Qui il ma si vive attraverso le grandi finestre del museo che incorniciano il paesaggio come un dipinto vivente, destinato a mutare con le stagioni: il giardino non si attraversa, si contempla, e la distanza tra interno ed esterno diventa parte dell’opera.

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Wabi-sabi e mono no aware: imperfezione e tempo

Wabi-sabi accoglie in modo radicale l’idea che ogni cosa sia incompleta, impermanente, in divenire. La tazza riparata con l’oro secondo la tecnica del kintsugi non è bella nonostante la rottura, ma proprio grazie a quella ferita resa visibile. Nel design questo sguardo prende forma, ad esempio, nelle ceramiche Raku, realizzate a mano senza tornio: irregolarità e asimmetrie diventano il cuore del loro fascino sobrio.

Una tradizione di oltre 450 anni che si può ripercorrere al Museo del Raku di Kyoto, nel quartiere Nishijin, accanto alla residenza e al laboratorio della famiglia Raku. Sempre a Kyoto, l’hotel Capella Kyoto, progettato da Kengo Kuma & Associates sul sito di una scuola elementare centenaria, traduce il wabi-sabi in architettura contemporanea: legni recuperati, lampade originali e memoria del luogo emergono in superficie come un kintsugi urbano.

Il concetto di mono no aware (物の哀れ) aggiunge la consapevolezza malinconica di ciò che passa. Nelle case tradizionali giapponesi il legno che scurisce, la carta degli shoji che ingiallisce, il muschio che avanza sulle pietre del giardino sono elementi pensati per rendere visibile il tempo. La fioritura dei ciliegi, intensa e brevissima, è forse l’immagine più nota di questa sensibilità verso una bellezza che commuove proprio perché destinata a svanire.

Seijaku e yūgen: silenzio, mistero e design contemporaneo

Seijaku (静寂) è il silenzio attivo, la quiete che contiene il mondo invece di escluderlo. Nei giardini di rocce, nel suono misurato di una fontana che copre il rumore della città, nelle pause di una cerimonia del tè, il silenzio diventa struttura dell’esperienza. Architetti e designer come Kengo Kuma o Kenya Hara lavorano con legno, pietra e carta per creare spazi che assorbono piuttosto che riflettere, chiedendo a chi entra di ascoltare.

Questa idea è al centro anche dello Zenbo Seinei, centro di meditazione e retreat sull’isola di Awaji, nella prefettura di Hyogo. Progettata da Shigeru Ban, la struttura lunga e sottile in legno sembra sospesa sul paesaggio, con una passerella di cedro giapponese che restituisce a ogni passo calore e profumo. Interni essenziali, luce naturale e natura a 360 gradi accompagnano pratiche come meditazione Zazen, yoga e un’alimentazione ispirata alla tradizione buddhista.

Yūgen (幽玄) è invece la bellezza di ciò che non si lascia dire del tutto: la luce filtrata da uno shoji, un corridoio che svolta senza mostrare subito la destinazione, un giardino che si rivela per frammenti. A Tokyo, il MoN Takanawa – Museum of Narratives, inaugurato nel 2026 nel distretto di Takanawa Gateway City e progettato da Kengo Kuma, traduce questo principio in un museo a spirale dove legno caldo, vegetazione autoctona e arredi riciclati sfumano il confine tra interno ed esterno.

In un’epoca di saturazione visiva, in cui schermi e oggetti competono per l’attenzione, questi cinque concetti offrono una grammatica alternativa per il presente: vuoto, silenzio, imperfezione e impermanenza non come limiti, ma come risorse. Un viaggio in Giappone diventa così l’occasione per sperimentare dal vivo architetture, opere di design ed esperienze diffuse sul territorio che invitano a una relazione più essenziale, consapevole e armoniosa con lo spazio e con il tempo.

Foto: Ufficio Stampa