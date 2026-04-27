Il 3 maggio la Reggia di Caserta aderisce a Domenica al Museo con ingresso gratuito al Complesso vanvitelliano, tra Appartamenti reali e Parco reale, con accessi contingentati.

Il 3 maggio la Reggia di Caserta apre le porte del Complesso vanvitelliano per una nuova edizione di Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Una giornata speciale per visitare gli Appartamenti reali e il Parco reale senza costo del biglietto, ma con regole precise per gestire i flussi di pubblico.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Saranno aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale, mentre resteranno chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria, il Giardino Inglese e le Serre di Graefer. L’accesso gratuito è possibile solo con titolo d’ingresso, obbligatorio per tutti i visitatori, compresi i minori a partire dai 2 anni di età.

Biglietti gratuiti e fasce orarie di ingresso

Per ridurre le code in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti gratuiti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, a partire da lunedì 27 aprile e fino a esaurimento. Ogni account può ritirare fino a 5 biglietti, una misura pensata anche in chiave antibagarinaggio. Un’ulteriore quota di titoli sarà disponibile in sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, dalle 8.30 del 3 maggio fino al termine delle disponibilità.

I biglietti sono emessi con una specifica fascia oraria di accesso dall’esterno al Monumento: non è consentito entrare prima o dopo l’orario indicato, neppure per la sola visita al Parco reale. Il visitatore già in possesso del ticket dovrà recarsi al cancello centrale di piazza Carlo di Borbone oppure al cancello di corso Giannone nell’orario riportato sul proprio biglietto, evitando di stazionare con troppo anticipo davanti agli ingressi.

LEGGI ANCHE: Napoli, aprile 2026: cinque mostre per capire una città che non sta mai ferma

Accessi differenziati, orari e servizi attivi

Gli abbonati ReggiaCard2026, che non necessitano di prenotazione, sono invitati a utilizzare preferibilmente il cancello di corso Giannone. All’ingresso dovrà essere mostrato, in formato cartaceo oppure da smartphone, il codice a barre del titolo d’accesso. Una volta usciti dal Complesso vanvitelliano non è possibile rientrare: il biglietto viene infatti annullato.

In piazza Carlo di Borbone saranno predisposte due file distinte: una per i possessori del biglietto Solo Parco (no Giardino Inglese) e l’altra per chi ha il biglietto Parco+Appartamenti. Per visitare gli Appartamenti reali potrebbe essere necessario, in alcune fasce orarie, attendere in fila al Vestibolo superiore, in base all’afflusso del pubblico.

Gli orari di apertura e chiusura del Museo per la giornata del 3 maggio sono i seguenti: Appartamenti reali aperti dalle 8.30 alle 19.15, con ultimo accesso alle 18.00; Cappella Palatina dalle 8.30 alle 17.55, con ultimo accesso alle 18.00; Parco reale dalle 8.30 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00.

Parco reale, servizi e punti ristoro

Nel corso della Domenica al Museo saranno attivi i principali servizi per i visitatori. Restano aperti i punti di ristorazione, dalla caffetteria-buvette nel Cannocchiale al chiosco e al ristorantino Diana e Atteone nei pressi della Fontana al culmine della Via d’acqua nel Parco reale. All’ingresso del Parco sono disponibili i servizi di noleggio bici, navetta e golf car, utili per percorrere le lunghe prospettive verdi del complesso.

Per chi desidera approfondire la visita, è aperto il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale, nel terzo cortile, insieme allo shop de Le Serre di Graefer nell’ex casa di guardia di Ercole, all’inizio della Via d’acqua. Una giornata gratuita che unisce la scoperta del patrimonio storico-artistico della Reggia di Caserta a un’esperienza immersa nel paesaggio del grande Parco reale.

Foto di Marco Ferraro via Ufficio Stampa