A Mayfair apre il Louis Vuitton Hotel, pop-up immersivo che celebra i 130 anni dell’iconico Monogram tra stanze tematiche, café, bar e servizi di personalizzazione dedicati all’Arte del Viaggio.

Nel quartiere di Londra Mayfair apre il Louis Vuitton Hotel, una townhouse trasformata in pop-up esperienziale per celebrare i 130 anni del celebre Monogram della Maison. Creato nel 1896 da Georges Vuitton in omaggio al padre, il motivo è diventato nel tempo un simbolo di patrimonio, artigianalità e innovazione, legato all’idea di viaggio elegante che definisce l’identità del brand.

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Non è un caso che la scelta cada su Londra: fu proprio qui che Georges-Louis Vuitton aprì, nel 1885, il secondo negozio dopo Parigi, segnando la prima espansione internazionale della Maison. Oggi il Louis Vuitton Hotel riattiva quel legame storico con la città attraverso ambienti immersivi dedicati ai modelli più iconici, dalla Keepall alla Speedy, dalla Noé all’Alma fino alla Neverfull.

Un viaggio tra le icone: Keepall, Alma, Speedy, Neverfull e Noé

Gli spazi del Louis Vuitton Hotel sono pensati come un racconto in capitoli dell’Arte del Viaggio. Nella Keepall Lobby l’ingresso è affidato alla borsa da viaggio presentata nel 1930, in resistente tela Monogram con manici in pelle rinforzati, progettata per accompagnare anni di avventure mantenendo uno stile essenziale e chic.

Salendo al primo piano si entra nel Café Alma, ispirato alla borsa presentata nel 1992 e intitolata a Place de l’Alma a Parigi. Le sue linee architettoniche richiamano l’Art Déco degli anni Trenta, tra proporzioni equilibrate e un’eleganza che il Monogram rende immediatamente riconoscibile. Qui il café propone un Signature Luncheon di due portate dalle 11:00 alle 15:00 e il tè pomeridiano per due tra le 15:00 e le 19:00, dal lunedì al sabato e per tutto il giorno la domenica, oltre ai Monogram Moments con champagne, caffè, tè e pasticceria britannica senza necessità di prenotazione.

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Al secondo piano la Speedy Room accoglie gli ospiti in una camera d’albergo luminosa, tappezzata dalle diverse declinazioni della borsa creata nei primi anni Trenta. Nata insieme alla Keepall, la Speedy traduceva in forma il fascino per la velocità e il movimento di un’epoca in trasformazione, diventando un classico leggero e meticolosamente realizzato, costantemente reinterpretato.

Café, bar, palestra Neverfull e servizi di care dedicati al Monogram

Accanto alla Speedy Room, la Speedy P9 Safe Room immerge i visitatori in riflessi oro metallici per raccontare la reinterpretazione firmata dal Direttore Creativo Uomo Pharrell Williams. Qui 180 passaggi di lavorazione mettono in scena lo straordinario savoir-faire della Maison, che spinge l’icona verso nuove vette di complessità artigianale.

L’ultimo piano ospita la Neverfull Gym, pensata come omaggio ludico alla borsa lanciata nel 2007. Realizzata in tela Monogram, leggera ma capace di trasportare fino a 100 chilogrammi, la Neverfull è diventata un emblema di eleganza contemporanea. Nella palestra del Louis Vuitton Hotel la sua storia è evocata da attrezzi e bilancieri a specchio, tra richiami alla resistenza del modello e alla sua versatilità.

Al piano inferiore il Bar Noé rende omaggio alla borsa creata nel 1932 per trasportare cinque bottiglie di champagne. Il design a secchiello, con base arrotondata e chiusura a coulisse, nasceva da un’esigenza pratica trasformata in eleganza quotidiana. Nel pop-up di Mayfair il bar diventa uno spazio intimo dedicato a champagne e cocktail, aperto di giorno per un calice e animato la sera con DJ selezionati il giovedì, venerdì e sabato.

Un’area Care Service permette agli ospiti di affidare le proprie creazioni Louis Vuitton a un soggiorno rigenerante, mentre servizi di personalizzazione esclusivi, come la stampa a caldo di patch disponibili solo qui, trasformano ogni pezzo in un esemplare unico. Il Louis Vuitton Hotel, al 28 Berkeley Square a Mayfair, apre il 24 aprile 2026 e rimane visitabile per due mesi, con orari di apertura dal lunedì al sabato 11:00–19:00 e la domenica 12:00–18:00. Le prenotazioni per hotel, Café Alma e Bar Noé sono disponibili sul sito Louis Vuitton.

Foto: Ufficio Stampa