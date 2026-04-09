Edge at Hudson Yards, lo sky deck più alto dell’emisfero occidentale, si prepara a diventare un osservatorio immersivo permanente: tra installazioni luminose, hospitality di livello e nightlife nel cielo di Manhattan.

Lo sky deck più alto dell’emisfero occidentale si prepara a cambiare volto. Nell’estate 2026, Edge at Hudson Yards, iconico osservatorio di New York City, inaugurerà una nuova esperienza immersiva permanente che unisce viste a 360 gradi sullo skyline e ambienti interattivi indoor, trasformando la visita in un viaggio multisensoriale dal livello strada fino al cielo di Manhattan.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Situato a 1.131 piedi d’altezza, tra il 100° e il 101° piano del 30 Hudson Yards, l’Edge è già noto per il suo spettacolare sky deck outdoor con pavimento in vetro e pareti inclinate che regalano la sensazione di essere sospesi nel vuoto. Il nuovo progetto, dal valore di diversi milioni di dollari, punta ora a ridefinire il significato stesso di landmark cittadino, portando l’osservatorio nel territorio dell’intrattenimento immersivo.

Un percorso di luce, colore e movimento fino al 100° piano

Le nuove installazioni permanenti abbracceranno l’intera area indoor di Edge, dall’ingresso al 4° piano fino allo sky deck del 100° piano, accompagnando gli ospiti in un viaggio che evolve dall’alba al tramonto e attraverso le stagioni. Il percorso sarà un susseguirsi di ambienti tematici che invitano a soffermarsi e a vivere la salita come un’esperienza cinematografica, prima ancora di affacciarsi all’esterno.

A firmare il concept è Hudson Yards Experiences, che ha lavorato con il team di strategy & experience design dell’agenzia multidimensionale Journey, con lo studio di experiential entertainment Moment Factory e con il design studio newyorkese SOFTlab. Insieme hanno immaginato un mondo caleidoscopico di luce, colore e movimento che distilla l’energia della città e la rende tangibile, tra nuvole prismatiche, riflessi e astrazioni urbane.

Tra le installazioni annunciate c’è Pulse, ambiente pienamente immersivo di colore, luce e suono pulsanti che cattura il ritmo della metropoli, e Crystal Cave, una sorta di grotta di gioielli traslucidi che cambiano tonalità seguendo il movimento del sole sullo skyline. Con Infinite City, invece, una sequenza di grattacieli verticali e luminosi frammenta e reinterpreta New York in una serie ipnotica di mondi dentro altri mondi.

LEGGI ANCHE: Mostre Milano 2026: guida alle esposizioni da non perdere

Hospitality in quota e nightlife tra le nuvole

Il rinnovamento di Edge non riguarda solo il design esperienziale, ma anche l’offerta hospitality. Al 100° piano, i bar indoor e outdoor saranno completamente ripensati dal physical design team di Journey e curati da Tao Group Hospitality, con spazi all-weather dedicati a small plates esclusive, cocktail artigianali e signature refreshments serviti all’Edge Champagne Bar, per portare un’idea di lusso accessibile in ogni momento della visita.

Sul fronte nightlife, dopo un debutto di successo, Marquee Skydeck – l’esperienza outdoor stagionale firmata Tao Group Hospitality – tornerà dal 1° maggio come appuntamento permanente. Il venue ospiterà una lineup di talenti internazionali, tra cui MK, Benny Benassi, Cassian, Gareth Emery, Kaz James, Layla Benitez, Hot Since 82 e molti altri, confermando l’Edge come nuovo hub per la club culture in alta quota.

Biglietti e informazioni per visitare Edge

In vista del debutto ufficiale delle nuove esperienze immersive, Edge resterà aperto sette giorni su sette. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale edgenyc.com, dove è possibile consultare anche ulteriori dettagli sull’offerta esperienziale, accedere a immagini in alta risoluzione, rendering e video, oltre che a una sezione dedicata alla stampa.

Gli ospiti potranno vivere l’intero percorso indoor, tra installazioni luminose e ambienti interattivi, prima di raggiungere il celebre sky deck outdoor con pavimento in vetro, pareti vetrate inclinate e gradinate esterne con vista sullo skyline. In quota, oltre ai bar di Edge, sarà possibile scoprire anche Peak with Priceless, gestito da Tao Group Hospitality, per completare la visita con un’esperienza gastronomica panoramica.

Foto: Ufficio Stampa