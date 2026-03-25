Dal fenomeno del set jetting agli Oscar 2026: una selezione di soggiorni Airbnb tra Stratford-upon-Avon, Cassano Magnago, Scozia, Norvegia, Sacramento e Memphis per vivere le atmosfere dei film oltre lo schermo.

Il legame tra cinema e viaggi si fa sempre più stretto, fino a influenzare in modo diretto le scelte di chi organizza una vacanza. Il cosiddetto set jetting, ovvero la scelta di destinazioni ispirate a film e serie TV, continua a crescere anche nel 2026 e in Italia il fenomeno è in forte espansione: secondo i dati presentati alla BIT 2026, oltre il 60% dei viaggiatori dichiara di essersi lasciato guidare almeno una volta da contenuti audiovisivi nella scelta di una meta.

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In questo scenario, Airbnb si propone come piattaforma ideale per trasformare l’ispirazione cinematografica in esperienza concreta, grazie a soggiorni che permettono di entrare davvero nelle atmosfere dei film. Una selezione di alloggi in Europa e negli Stati Uniti richiama infatti i titoli che hanno conquistato Hollywood durante la notte degli Oscar 2026, offrendo ai viaggiatori la possibilità di prolungare le emozioni oltre lo schermo.

Dal cottage di Hamnet ai manieri gotici di Frankenstein

La campagna inglese di Stratford-upon-Avon, città natale di William Shakespeare e del figlio, diventa il punto di partenza di questo viaggio tra cinema e ospitalità. Nei dintorni della cittadina si trova Waterloo Cottage, un alloggio ottocentesco che richiama le atmosfere intime e legate alla natura del film Hamnet, tra paesaggi rurali e autenticità. Restaurato mantenendo il carattere storico, il cottage offre ambienti accoglienti e funzionali, unendo semplicità e comfort, con un giardino e un patio pensati per chi desidera rallentare e dedicarsi alla contemplazione.

Lo stesso immaginario cinematografico si declina in chiave più cupa e suggestiva con le proposte legate a Frankenstein. A Cassano Magnago, in Lombardia, una casa dimostra come anche un contesto quotidiano possa evocare atmosfere dark: contrasti marcati, luci soffuse e ambienti dal carattere deciso costruiscono un’estetica che richiama l’opera gotica, combinando elementi contemporanei con dettagli più scenografici per un soggiorno immersivo.

Ancora più vicino all’immaginario classico è il maniero di Dollar, in Scozia, ospitato all’interno di un castello storico. Qui le architetture imponenti, i soffitti alti e i dettagli d’epoca contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa tra eleganza e mistero, dove ogni ambiente sembra fermare il tempo. Gli interni, che combinano il fascino della struttura originale con comfort contemporanei, trasformano il soggiorno in un’esperienza intensamente cinematografica.

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Dalla quiete norvegese alle vibrazioni urbane di Sacramento e Memphis

Il viaggio prosegue nel Nord Europa, a Modum, in Norvegia, dove una casa immersa nella natura riflette la sensibilità delicata e introspettiva di Sentimental Value. Qui le emozioni si traducono in spazi semplici: interni essenziali, linee pulite, materiali naturali e una luce morbida che accompagna ogni momento della giornata. L’atmosfera raccolta e armoniosa rende questo alloggio ideale per chi cerca quiete e riflessione, lontano dal rumore, ma in dialogo costante con il paesaggio.

Cambiando completamente registro, a Sacramento, in California, una casa richiama l’energia urbana di One Battle After Another, film che segue personaggi in continuo movimento tra città, incontri e scelte difficili. L’alloggio propone ambienti semplici e funzionali, vicini agli spazi attraversati dal protagonista: interni moderni, linee pulite e soluzioni pratiche che restituiscono l’idea di una città vissuta, dove le storie prendono forma nei luoghi più ordinari.

Infine, nel quartiere Cooper-Young di Memphis, in Tennessee, una casa permette di ritrovare le atmosfere del Sud raccontate in Sinners, tra musica, identità locale e un forte senso del luogo. L’abitazione è stata restaurata mantenendo il carattere originale, con arredi vintage e opere d’arte che raccontano una Memphis autentica e creativa. Gli spazi, semplici ma curati, trasmettono familiarità, mentre la posizione a pochi minuti a piedi da locali, musica dal vivo e caffè rende l’esperienza ancora più immersiva, avvicinando il soggiorno all’anima del film.

Dal cottage inglese al maniero scozzese, passando per la Norvegia e le città statunitensi, il set jetting trova su Airbnb una serie di indirizzi capaci di trasformare le immagini viste al cinema in luoghi reali da abitare, moltiplicando le possibilità di vivere il cinema come esperienza quotidiana.

Foto: Ufficio Stampa