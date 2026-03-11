Dai serpenti che non sono mai esistiti alla prima parata organizzata negli Stati Uniti: dietro la festa di San Patrizio si nasconde una storia molto diversa da quella che immaginiamo.

Il 17 marzo il mondo si tinge di verde per celebrare San Patrizio, patrono dell’Irlanda e protagonista di una delle festività culturali più diffuse a livello globale. Ma la figura storica dietro questa celebrazione è molto più complessa di quanto suggeriscano le parate, i simboli e la tradizione popolare.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: In Irlanda il reddito di base per artisti diventa permanente: è il primo paese in Europa

Molte delle storie legate a San Patrizio appartengono infatti più alla leggenda che alla storia. Alcuni dettagli della sua vita, documentati in testi scritti dallo stesso santo, raccontano un percorso sorprendente che attraversa schiavitù, viaggi e missioni religiose.

San Patrizio non era irlandese

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda le sue origini. San Patrizio, infatti, non nacque in Irlanda ma sulla costa occidentale della Gran Bretagna, probabilmente tra Scozia e Galles.

Da adolescente fu catturato da pirati irlandesi e portato sull’isola come schiavo. Dopo diversi anni riuscì a fuggire e tornare a casa, ma la sua storia con l’Irlanda non finì lì. In seguito decise di tornarvi come missionario con l’obiettivo di diffondere il cristianesimo.

Il suo vero nome non era Patrick

Alla nascita non si chiamava Patrick. Il suo nome era Maewyn Succat. Solo dopo aver intrapreso la vita religiosa adottò il nome latino Patricius, che significa padre o figura paterna. Questo cambiamento segnò simbolicamente l’inizio della sua missione spirituale.

I suoi scritti sono arrivati fino a noi

A differenza di molte figure antiche avvolte dal mito, di San Patrizio esistono testimonianze scritte. Due testi attribuiti a lui, la Confessio e l’Epistola, rappresentano fonti fondamentali per conoscere la sua vita e il suo pensiero.

La più antica copia della Confessio è conservata nel Libro di Armagh, un manoscritto del IX secolo custodito oggi al Trinity College di Dublino.

La fuga dalla schiavitù attraverso l’Irlanda

Secondo quanto racconta nei suoi scritti, Patrizio riuscì a fuggire dalla schiavitù dopo aver avuto una visione in sogno che gli indicava una nave pronta a riportarlo in patria.

Per raggiungerla avrebbe attraversato l’Irlanda percorrendo oltre 200 miglia, un viaggio lunghissimo che segnò il momento della sua liberazione.

La leggenda dei serpenti

Una delle storie più famose racconta che San Patrizio abbia scacciato tutti i serpenti dall’Irlanda. In realtà sull’isola non sono mai esistiti serpenti. Molti storici interpretano questo racconto in chiave simbolica: i serpenti rappresenterebbero le antiche religioni pagane, progressivamente sostituite dal cristianesimo.

Gli studi religiosi in Francia

Prima di tornare in Irlanda come missionario, Patrizio trascorse diversi anni in Gallia, l’attuale Francia, dove studiò il cristianesimo in importanti centri religiosi come Auxerre, Tours e Lérins. Questo periodo di formazione durò oltre dieci anni e culminò con la sua ordinazione sacerdotale.

Chiese e conversioni

La tradizione attribuisce a San Patrizio una missione straordinariamente lunga. Si dice che abbia trascorso più di quarant’anni in Irlanda, fondando centinaia di chiese e battezzando migliaia di persone.

Tra i luoghi più legati alla sua figura vi sono Armagh, considerata il centro della sua missione religiosa, e Downpatrick, dove secondo la tradizione sarebbe stato sepolto.

Il colore originario non era il verde

Oggi la festa di San Patrizio è indissolubilmente legata al verde, ma in origine il colore associato al santo era il blu, una tonalità nota ancora oggi come St Patrick’s Blue.

Il verde divenne popolare solo più tardi, quando fu adottato come simbolo del nazionalismo irlandese.

Le prime parate non si svolsero in Irlanda

Un altro dettaglio curioso riguarda le celebrazioni. Le prime parate dedicate a San Patrizio non nacquero in Irlanda, ma negli Stati Uniti, dove le comunità irlandesi emigranti organizzavano eventi per celebrare la propria identità.

Boston organizzò una parata già nel 1737, mentre New York la celebrò nel 1762. In Irlanda le parate si diffusero molto più tardi, all’inizio del XX secolo.

Una festa globale

Oggi il St Patrick’s Day è una delle celebrazioni culturali più diffuse al mondo. Si stima che circa duecento paesi organizzino eventi o celebrazioni il 17 marzo. Il fenomeno è legato alla vastissima diaspora irlandese, che conta circa ottanta milioni di persone nel mondo.

La figura di San Patrizio continua quindi a vivere in una dimensione sospesa tra storia e leggenda. E proprio questo intreccio di mito, religione e identità culturale spiega perché, ogni anno, milioni di persone celebrino una tradizione che affonda le radici in un passato molto più complesso di quanto sembri.

Fonte: Tourism Ireland