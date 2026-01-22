In Svizzera, un piccolo paese alpino fa rivivere per una settimana l’atmosfera della Belle Époque tra treni storici, costumi d’epoca e turismo lento.

C’è un luogo in cui – per una settimana – è possibile vivere nella Belle Époque, il periodo storico che, tra la seconda metà del XIX secolo e lo scoppio della Prima guerra mondiale, rappresentò per l’Europa un tempo di fioritura, pace e fiducia nel progresso. Siamo a Kandersteg, in Svizzera: un piccolo paese di appena 1300 abitanti nel Canton Berna, raggiungibile in circa un’ora da Domodossola con il Trenino Verde delle Alpi (qui per info), gestito da BLS.

Dal 18 al 25 gennaio 2026, l’intero e suggestivo comune – circondato dal Lohner, dal Bunderspitz, dall’Alpschelehubel, dal Doldenhorn e dal Balmhorn – torna indietro nel tempo per immergersi nella sua sedicesima settimana Belle Époque. Per la Svizzera, e in particolare per Kandersteg, quell’epoca segnò un passaggio cruciale: l’arrivo improvviso del turismo, la trasformazione dell’economia locale e una nuova idea di viaggio legata alla montagna. Non è un caso che, nel primo giorno di celebrazioni, l’inizio ufficiale degli eventi sia inaugurato dall’arrivo di un treno storico, dal quale scende una parata di persone in costume, pronta a sfilare per le vie del paese.

Cos’è la Belle Époque e perché ha segnato il turismo europeo

Con l’espressione Belle Époque – letteralmente epoca bella – si indica il periodo compreso tra il 1885 e il 1914 (circa), ricordato come una fase di grande sviluppo economico, culturale e sociale. È in questi anni che nasce il turismo moderno e si affermano sport invernali ancora oggi popolari, come il curling e l’hockey su ghiaccio. Anche moda e architettura riflettono l’ottimismo di un’Europa che si percepisce stabile e proiettata verso il futuro, prima della brusca interruzione causata dalla Prima guerra mondiale.

I costumi sono forse l’aspetto più suggestivo dell’intera manifestazione. Gli abiti d’epoca risalgono alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo ed è possibile sia acquistarli che noleggiarli. Passeggiando tra le vie di Kandersteg in questi giorni, è facile imbattersi in nobildonne e gentlemen, ma anche in abiti tipici degli sciatori dell’epoca – con tanto di sci d’altri tempi – o in quelli dei lavoratori del XIX secolo, con valigie trainate a mano su appositi slittini. Non esistono regole d’abbigliamento obbligatorie per i visitatori, ma l’atmosfera speciale invita naturalmente a lasciarsi coinvolgere: spesso, tra ricordi di famiglia o vecchi armadi, riaffiorano capi originali che, combinati con accessori a noleggio, permettono di ricreare un autentico stile Belle Époque.

Costumi, sport e vita mondana: vivere la Belle Époque oggi

La festa inizia già nel piazzale antistante la stazione, dove piccole bancarelle di legno accolgono i nuovi arrivati con cibo, abiti, scarpe, pellicce e vin brulé. C’è anche una pista di pattinaggio, dove si esibiscono pattinatrici e si disputano partite di hockey, rigorosamente in abiti d’epoca. Avventurandosi per il paese, tra le vie innevate e le case di legno, si incontrano suonatori di strumenti a manovella, calessi storici con coppie e famiglie in costume, e scorci che sembrano usciti da una fotografia di inizio Novecento.

La prima settimana Belle Époque di Kandersteg si è tenuta nel 2010, ispirata dal desiderio di far rivivere i bei tempi del turismo alpino attorno al 1900. Da allora, ogni anno, nell’ultima settimana di gennaio il paese rievoca la vita mondana, sportiva e sociale di quell’epoca, diventando una vera e propria macchina del tempo collettiva. Anche gli hotel locali partecipano alle celebrazioni, proponendo pacchetti nostalgici pensati per l’occasione.

La Belle Époque Week 2026: viaggi, treni storici e cultura

L’edizione 2026 è dedicata al tema Viaggi e trasporti, un filo conduttore che attraversa non solo il programma culturale, ma la storia stessa di Kandersteg, cresciuta grazie al turismo ferroviario e alpino. Per l’apertura torna infatti a circolare il Belle Époque Zug, un treno storico organizzato da Rail Event AG che collega Konstanz a Kandersteg, con carrozze d’epoca come il Prestige Continental Express e il Suisse Train Bleu, rievocando l’esperienza del viaggio ferroviario di inizio Novecento.

Accanto alle rievocazioni in costume e agli eventi mondani, la Belle Époque Week di Kandersteg propone anche una dimensione più riflessiva e culturale. Durante la settimana sono previste esposizioni tematiche, incontri e momenti di approfondimento ospitati in diverse location del paese, che affrontano il tema dei viaggi e dei trasporti tra Ottocento e Novecento, mettendo in dialogo storia, turismo e trasformazioni sociali. Non si tratta di mostre museali in senso classico, ma di percorsi espositivi diffusi e installazioni temporanee che aiutano a leggere la Belle Époque come un passaggio chiave nella nascita del turismo moderno e nell’immaginario del viaggio alpino.

Durante la settimana, Kandersteg fa rivivere anche i fasti sportivi e mondani del turismo d’epoca: gare di bob su piste storiche, curling ed Eisstockschiessen su campi ghiacciati naturali, corsi di telemark, momenti di vita sociale come il tè pomeridiano o il ballo in stile Belle Époque nel leggendario Hotel Victoria Ritter. Un programma ricco e variegato che, vista la grande affluenza, rende consigliata l’iscrizione agli eventi, obbligatoria per le serate, mentre le competizioni sportive all’aperto restano liberamente accessibili.

Un’esperienza culturale tra passato e presente

Rivivere oggi la Belle Époque a Kandersteg non è un semplice esercizio nostalgico, ma un modo per riflettere sulle origini del turismo europeo e su un’idea di viaggio fondata sul tempo, sull’incontro e sull’esperienza condivisa. Per una settimana, il paese diventa un racconto abitabile, in cui il passato non è una rievocazione museale, ma un paesaggio vivo, attraversabile, sorprendentemente attuale.