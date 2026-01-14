Sulla costa sud-orientale di Mauritius nasce Constance Le Chaland, nuovo progetto alberghiero firmato Constance Hospitality: un resort di lusso che punta su architettura discreta, sostenibilità e immersione totale nel paesaggio naturale.

Non tutti i resort nascono per farsi notare. Alcuni scelgono una strada più silenziosa: integrarsi, rallentare, lasciare che sia il territorio a guidare l’esperienza. È questa la filosofia che anima Constance Le Chaland, nuovo progetto alberghiero sulla costa sud-orientale di Mauritius che, a partire da febbraio 2026, entrerà a far parte del portafoglio di Constance Hotels & Resorts.

Situato a Le Chaland, lungo una delle porzioni più preservate dell’isola, l’hotel nasce dall’incontro tra la visione del Currimjee Group – storica realtà mauriziana con oltre 135 anni di attività – e l’expertise di Constance Hospitality, gruppo riconosciuto a livello internazionale per un’idea di lusso discreta, emozionale e profondamente legata al contesto naturale.

Architettura gentile e lusso naturale

Pensato come un vero e proprio santuario contemporaneo, Constance Le Chaland si sviluppa secondo un’architettura delicata, fatta di percorsi organici, volumi leggeri e viste aperte su una costa protetta e incontaminata. Qui il lusso non è mai ostentazione, ma esperienza: un dialogo costante tra spazio costruito e paesaggio, dove il tempo sembra dilatarsi seguendo il ritmo della natura.

È la traduzione concreta della filosofia True by Nature che da anni caratterizza il marchio Constance: un’idea di ospitalità in cui l’eleganza si misura nella capacità di rispettare il luogo, valorizzarne l’identità e restituire all’ospite una sensazione autentica di altrove.

Un’esperienza sensoriale che attraversa natura, gusto e benessere

Il progetto Constance Le Chaland si articola come un’esperienza immersiva e multisensoriale. La riconnessione con l’ambiente passa innanzitutto dal contatto diretto con la natura: passeggiate contemplative, osservazione della flora e della fauna autoctone, momenti di quiete pensati per riscoprire il valore della semplicità.

Grande attenzione è riservata anche alla gastronomia, con una cucina che affonda le radici nel terroir locale e interpreta il gusto attraverso un’eleganza misurata, mai ridondante. A questo si affianca la forte cultura enologica che da sempre distingue Constance, grazie a selezioni curate e a esperienze dedicate all’interno della Constance Cellar.

Il benessere assume infine una dimensione olistica: la Constance Spa accompagna l’ospite lungo tutto il soggiorno, integrando sonno, movimento e nutrizione in un percorso pensato per ristabilire equilibrio ed energia, trasformando l’hotel in un rifugio rigenerante.

Un nuovo riferimento per il lusso sostenibile a Mauritius

Dal febbraio 2026 Constance Hospitality assumerà la gestione completa della struttura con l’obiettivo di posizionare Constance Le Chaland tra i nuovi riferimenti del lusso a Mauritius, accanto a resort iconici del gruppo nell’Oceano Indiano.

Il progetto si fonda su tre pilastri chiave: eccellenza del servizio, supportata da una visione internazionale consolidata; una forte presenza commerciale nei mercati strategici; e soprattutto un approccio al lusso sostenibile, orientato alla tutela a lungo termine dell’ambiente e al coinvolgimento delle comunità locali.

La struttura comprenderà 170 camere, suite e ville, otto ristoranti e bar, due piscine – tra cui una infinity pool – una spa con sette spazi dedicati ai trattamenti e una spiaggia rimasta intatta e preservata.

Come ha sottolineato Jean-Jacques Vallet, CEO di Constance Hospitality, Constance Le Chaland sarà «un luogo dove la natura si percepisce intensamente, dove il tempo rallenta e dove è possibile riconnettersi». Un’idea di lusso che non impone, ma accompagna. E che sembra indicare una direzione sempre più chiara per il futuro dell’ospitalità contemporanea.